Conferência Internacional de Cibersegurança do IPG! Acompanhe em direto

Realiza-se hoje a terceira edição da Conferência Internacional de Cibersegurança, a qual irá reunir especialistas da área de Informática e da Cibersegurança, para discutir as estratégias de prevenção e a importância da coordenação internacional no combate ao crime informático. “

A importância da cooperação internacional no combate ao cibercrime, os quatro anos da aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a evolução da tecnologia quântica na cibersegurança e a importância da cibersegurança nas cadeias de distribuição serão alguns dos temas em debate na conferência.

A conferência terá início a partir das 09h no Auditório dos Serviços Centrais do Politécnico da Guarda e contará com a participação do contra-almirante António Gameiro Marques, do Gabinete Nacional de Segurança, Jesús Martínez Martínez, da Universidade de Múrcia (Espanha), José Alegria, CISO da Altice Labs, João Ferreira Pinto, encarregado da Proteção de Dados no Supremo Tribunal de Justiça, António Rio Costa, do Centro Nacional de Cibersegurança, e Victor Lobo, da Escola Universitária Militar da Universidade Nova de Lisboa, entre outros.

9h30 - Intervenção de António Gameiro Marques Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança

9h - Sessão de abertura com o Presidente do Politécnico da Guarda (IPG) Joaquim Brigas

Na sua intervenção, o presidente destacou as últimas parcerias com várias empresas tecnológicas, das quais se destacam as multinacionais NOESIS e FORTINET e a Securnet.

Joaquim Brigas destaca ainda o facto do Politécnico da Guarda ter sido a primeira instituição a ter um CTESP na área da Cibersegurança. O Presidente do Politécnico da Guarda referiu ainda que a Instituição continuará a apostar forte nesta área e assim ajudar a contribuir para uma cultura na área da cibersegurança.

Conferência Internacional de Cibersegurança do IPG

