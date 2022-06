Possibilidade de reverter o envelhecimento humano está agora mais perto

Não será o desejo de todos, mas poderá ser a vontade de muitos: reverter o envelhecimento. Recentemente, os cientistas aproximaram-se desta possibilidade com um ensaio clínico realizado em ratos.

No futuro, poderão trabalhar no sentido de perceber se as técnicas podem ser aplicadas em corpos humanos.

O envelhecimento e as consequências são realidades das quais muitos desejam livrar-se. Por isso, desde há muito tempo que cientistas procuram uma forma de reverter o processo e garantir mais jovialidade aos interessados. Apesar dos procedimentos que garantem uma aparência mais jovem, ainda não existe um método eficaz que garanta a inversão do envelhecimento das células.

De acordo com a CNN, agora, o biólogo molecular David Sinclair, juntamente com a sua equipa da Harvard Medical School, conseguiu reverter o envelhecimento em ratos, através de proteínas que podem transformar uma célula adulta numa célula estaminal. Num primeiro estudo realizado em dezembro de 2020, a equipa havia conseguido restaurar as retinas danificadas pela idade dos ratos, melhorando a sua visão a níveis de recém-nascido.

É um restabelecimento permanente, tanto quanto podemos dizer, e pensamos que pode ser um processo universal que poderia ser aplicado em todo o corpo para restabelecer a nossa idade. Se revertermos o envelhecimento, estas doenças não deverão acontecer. Temos hoje a tecnologia para podermos ir às centenas sem nos preocuparmos em contrair cancro aos 70 anos, doenças cardíacas aos 80 anos e Alzheimer aos 90 anos.

Disse David Sinclair à CNN.

A causa da maioria das doenças é, inevitavelmente, o envelhecimento. Segundo Sinclair, a medicina moderna ignora esta causa fundamental e foca-se apenas no tratamento das doenças quando essas surgem. Agora, com a investigação e os resultados obtidos pela equipa de Harvard, “sabemos que a inversão da idade de um órgão como o cérebro de um rato, elimina doenças provocadas pela velhice”.

No futuro, poderemos reverter o envelhecimento

A equipa de Sinclair procurou uma alternativa mais segura relativamente às encontradas anteriormente – que envolviam a formação de cancros, por exemplo. Neste caso, a equipa escolheu três dos quatro fatores Yamanaka e adicionou-os geneticamente a um vírus inofensivo.

O vírus foi criado para enviar esses fatores Yamanaka para as células ganglionares da retina danificado de um rato idoso. O resultado mostrou que que os neurónios danificados nos olhos do rato injetados com as três células recuperaram (quase que) milagrosamente.

O líder da equipa declarou que foram capazes de reverter o envelhecimento dos músculos e cérebros de ratos, desde o início do estudo, e anunciou que estão agora a trabalhar na regeneração do corpo todo.

Posteriormente, e só o tempo e o estudo ditarão essa possibilidade, os cientistas trabalharão no sentido de aplicar estas técnicas em corpos humanos.

