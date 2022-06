C-DAYS 2022: O maior evento sobre cibersegurança em Portugal

A C-DAYS foi desenhada para partilhar conhecimento, promover o debate, identificar tendências e gerar oportunidades no campo da cibersegurança, sendo um fórum de eleição para as milhares de pessoas que ao longo dos anos nos têm acompanhado e contribuído ativamente para a consolidação desta iniciativa.

A 8ª edição da C-DAYS, dedicada ao tema “Apostar na Prevenção” acontece já nos próximos dias 7,8 e 9 de junho no Centro de Congressos do Estoril.

C-DAYS 2022 irá ter mais de 40 oradores

Os ciberataques têm vindo a crescer em número e sofisticação, atingindo todos os setores de atividade económica e a Administração Pública. A prevenção é a melhor forma de mitigar os riscos e impactos decorrentes de incidentes no ciberespaço.

A conferência C-DAYS 2022 irá reunir oradores de diferentes áreas (decisores, profissionais, académicos, estudantes e comunidade em geral) para discutir e promover a reflexão nestas matérias, com vista ao incremento do nível de maturidade de cibersegurança do ecossistema nacional.

Dedicada ao tema “Apostar na Prevenção”, é o ponto de encontro de profissionais e amadores da área da cibersegurança que proporciona o ambiente ideal para a partilha de conhecimento, visões e práticas de cibersegurança.

No site do evento é possível saber que nesta edição irão estar mais de 40 oradores nacionais e internacionais com painéis nas áreas como: Riscos e Conflitos, Políticas Públicas, Economia, Inovação e Tecnologias Futuras.

O número de inscrições é limitado pela capacidade do recinto. Podem fazer a inscrição aqui.

C-DAYS 2022