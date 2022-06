Raro alinhamento mostra-nos cinco planetas que podemos vislumbrar da Terra

De 3 a 24 de junho, temos várias oportunidades de ver uma rara conjunção planetária. Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno podem ser vistos sem binóculos e alinhados na mesma ordem em que estão no Sistema Solar. A conjunção será visível antes do crepúsculo durante a maior parte do mês.

Este é um raro alinhamento que nos permite perceber a conjuntura destes astros no sistema solar.

Segundo explica a American Astronomical Society, a vista deliciosa de todos os cinco planetas a olho nu saudará os madrugadores durante todo o mês de junho. Enquanto ver dois ou três planetas próximos (no que é conhecido como conjunção) é uma ocorrência bastante comum, ver cinco é um pouco mais raro. E o que é ainda mais notável na programação deste mês é que os planetas estão organizados na sua ordem natural a partir do Sol.

Durante todo o mês de junho, pouco antes do nascer do Sol, os espetadores poderão ver Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter, Saturno – nessa ordem – a estenderem-se pelo céu. Mercúrio será mais difícil de detetar: ​​no início do mês, os espetadores precisarão de um horizonte leste desobstruído, bem como de binóculos para ver o pequeno mundo.

À medida que o mês passa, Mercúrio sobe mais alto e ilumina-se significativamente, facilitando a visualização e, assim, completando a programação planetária.

A última vez que os cinco planetas foram colocados no horizonte em sequência foi em dezembro de 2004, podendo também ser vistos a olho nu. Mas este ano, a diferença entre Mercúrio e Saturno é muito menor.

Várias datas dignas de nota este mês

3 a 4 de junho: nestas duas manhãs, os cinco planetas abrangem 91°, quando a separação entre Mercúrio e Saturno será menor. Para vislumbrar a vista, encontre um local com uma visão clara em direção ao leste para maximizar as suas hipóteses de apanhar Mercúrio.

Leve binóculos. Também precisará de se certificar de que está em posição bem a tempo de apreciar a vista de todos os cinco planetas - terá menos de meia hora entre o momento em que Mercúrio aparece pela primeira vez acima do horizonte e quando se perde no horizonte, no brilho do sol nascente.

24 de junho: de acordo com a Sky & Telescope, o alinhamento planetário desta manhã é ainda mais convincente. Para começar, Mercúrio será muito mais fácil de captar, tornando o desfile dos cinco planetas muito mais acessível. E terá cerca de uma hora para desfrutar da vista, desde quando Mercúrio salta acima do horizonte até quando o Sol nascente o ofuscar no céu.

Mas o verdadeiro bónus é a Lua crescente minguante posicionada entre Vénus e Marte, servindo como um substituto da Terra. Por esta altura do mês, os planetas estão mais espalhados pelo céu - a distância entre Mercúrio e Saturno será de 107°.

Se estiver nublado nas datas de nota, ainda tem todas as manhãs entre elas para ver os cinco planetas a olho nu que adornam o horizonte sudeste. Apenas se certifique que define o alarme e acordar a tempo.