Sony diz que é “muito difícil” baixar o preço da PlayStation 5

Com o avançar do tempo, os utilizadores esperam que os equipamentos fiquem mais baratos, como é o caso das consolas de jogos. No entanto, recentemente a Sony afirmou que é "muito difícil" baixar o preço da sua PlayStation 5 e que a empresa quer adotar uma postura mais "agressiva" para aumentar as suas receitas na divisão gaming.

Baixar o preço da PS5 é "muito difícil", diz a Sony

Foi no seguimento de uma reunião com os investidores, que o presidente da Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, disse que é "muito difícil" reduzir o preço da PlayStation 5. Segundo o executivo, é muito difícil baixar os custos de fabrico da sua consola da atual geração, sobretudo quando comparado com a forma como a empresa gaming baixou o preço da antecessora PlayStation 4.

Para agravar a situação, o preço dos componentes tem estado a aumentar e, como tal, a empresa japonesa não tem grande margem para baixar o valor da sua mais poderosa consola de jogos da atualidade, mesmo sabendo que esses cortes poderiam ajudar a aumentar as vendas da PlayStation 5.

Hiroki Totoki adianta que "queremos ter a certeza de que o nosso negócio é rentável, e queremos concentrar-nos no envolvimento dos utilizadores, juntamente com as vendas de unidades. Precisamos de encontrar um bom equilíbrio entre todos estes componentes".

Face a este panorama, de forma a promover a entrada de dinheiro na divisão de jogos da empresa, a Sony quer então adotar uma postura mais agressiva, o que pode acontecer através de mais lançamentos de títulos para PC, nomeadamente de alguns jogos exclusivos da PlayStation para computador.

A empresa reconhece ainda que manter o envolvimento dos utilizadores é um dos maiores desafios, mas os dados recentes mostram que a empresa registou um recorde de utilizadores mensais em dezembro, com um total de 123 milhões de jogadores na PlayStation. Para além disso, o total de horas de jogo aumentou 13% em relação ao ano anterior.