Shazam celebra 20.º aniversário com uma playlist das músicas mais procuradas

Desde há 20 anos que o Shazam identifica músicas, filmes e conteúdos televisivos, através de uma pequenas amostras. Agora, em celebração, a plataforma lançou uma playlist onde dá a conhecer as músicas mais "shazamadas".

A plataforma partilhou 20 músicas para celebrar os 20 anos.

Há 20 anos, quando se ouvia uma música desconhecida e sobre qual se queria saber mais, não havia forma de o fazer. Para responder a essa necessidade, surgiu o Shazam que, desde há duas décadas, entrega e dá a conhecer aos mais curiosos conteúdos destapados através de uma pequena amostra. Com mais de 225 milhões de utilizadores mensais, globalmente, há uns dias, ultrapassou oficialmente os 70 mil milhões de reconhecimentos.

Conforme se pode ler no Newsroom da Apple, a plataforma mudou o modo como as pessoas interagem com as músicas, tornando o seu reconhecimento acessível a toda a gente. Além disso, desempenhou um papel crucial na descoberta, pelos ouvintes, de novos talentos, havendo vários artistas a reconhecer a importância da plataforma na potencialização do seu trabalho.

A playlist do Shazam, que foi lançada na Apple Music, inclui alguns hits que têm acompanhado serões em restaurantes, bares e centros comerciais, por todo o mundo, e abrange sete géneros musicais.

Confira as músicas mais "shazamadas"

Rolling in the Deep - Adele

Shape of You - Ed Sheeran

Hey, Soul Sister - Train

Crazy - Gnarls Barkley

Blurred Lines - Robin Thicke ft. T.I., Pharrell

Rather Be - Clean Bandit ft. Jess Glynne

Heaven - DJ Sammy

Clean Bandit - Solo ft. Demi Lovato

Lean On - Major Lazer & DJ Snake ft. MØ

I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

Roses - SAINt JHN

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

Bring Me To Life - Evanescence

Dance Monkey - Tones and I

Young Folks - Peter Bjorn And John

Somebody That I Used To Know - Gotye ft. Kimbra

I'm Yours - Jason Mraz

Lonely - Akon

I Don't Wanna Know - Mario Winans

