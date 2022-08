Samsung Galaxy Watch5 Pro – As primeiras impressões

O Samsung Galaxy Watch5 Pro acabou de chegar ao mercado nacional ao lado do modelo Galaxy Watch5 e dos Galaxy Buds2 Pro. Esta nova galáxia de produtos vem assim compor a família de wearables da Samsung.

O Galaxy Watch5 Pro já chegou ao Pplware, já o coloquei no pulso e fiz as primeiras configurações. Eis as primeiras impressões sobre este relógio de pulso, inteligente.

Especificações do Galaxy Watch5 Pro

O Galaxy Watch5 Pro destaca-se desde logo pela inclusão de sensor GPS o que permite uma utilização independente do smartphone para monitorização das atividades desportivas ao ar livre.

O ecrã tem 1,4", circular, com tecnologia SuperAMOLED e proteção cristal safira e a estrutura é em titânio. Integra ainda tecnologia always-on display que permite que o ecrã fique sempre ligado, com o máximo de poupança de energia.

Vem equipado com o sistema operativo Android Wear OS 3.5 com a interface One UI Watch 4.5, sendo compatível qualquer dispositivo móvel Galaxy com Android 8.0 no mínimo.

O relógio vem equipado com um processador Exynos W920 (5 nm), tem GPU Mali-G68, 16 GB de armazenamento e 1,5 GB de RAM. Integra microfone e altifalante, tem NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, sendo compatível com Samsung Pay. Estão disponíveis duas versões, uma apenas Bluetooth e outra Bluetooth + 4G, com eSIM integrado.

Conta com uma panóplia de sensores, desde acelerómetro, giroscópio, sensor de batimentos cardíacos, barómetro e termómetro para medição da temperatura corporal.

A bateria é de 590 mAh e suporta carregamento sem fios a 10W. Há que referir que tem certificado ECG, faz medição da pressão sanguínea e é resistente a água e poeiras com certificado IP68 podendo ainda ser submerso em água até 50 metros de profundidade.

O Galaxy Watch5 Pro faz-se acompanhar na caixa apenas do manual de instruções rápidas e garantias, bem como do respetivo carregador.

Construção e design

O novo relógio da Samsung apresenta uma linha muito elegante com acabamentos e materiais considerados premium. O ecrã tem uma proteção Cristal Safira e a estrutura é em titânio. Assim, a marca consegue garantir que o Galaxy Watch5 Pro tenha um ecrã duas vezes mais resistente que a versão anterior, também conseguida pela estrutura em titânio.

Existe um modelo em titânio preto e um em titânio cinzento (modelo em análise). As braceletes em borracha podem ser personalizada em diversas cores, sendo compatíveis com qualquer uma de 20mm.

O relógio de 45mm apresenta 2 botões físicos e um microfone na lateral direita. Do lado esquerdo tem o altifalante. Na zona que encosta ao pulso estão colocados os vários sensores.

A bracelete tem um encaixe que... necessita de manual de instruções para ser colocada. Ou talvez fosse só eu que desconhecesse o tipo de encaixe, mas a verdade é que só o fiz com eficácia depois de ver o desenho.

Configuração inicial muito simples

O Galaxy Watch5 Pro foi ligado ao novo Galaxy Z Fold4, que em breve também será explorado aqui no Pplware. Assim que o relógio é ligado, o smartphone apresenta imediatamente uma notificação a perguntar se queremos ligar o Galaxy Watch5 Pro detetado ao smartphone. No entanto, o processo correto passa por abrir a app e iniciar a configuração. Tudo isto acontece em menos de 2 minutos.

A app Galaxy Wearable permite controlar o relógio de forma quase completa. Permite ver o nível de bateria, ajustar os mostradores, configurar os cartões (os ecrãs com informações úteis) e adicionar novos, ajustar os ícones do painel instantâneo de definições rápidas; gerir definições, e ainda aceder à loja, a dicas e localizar o relógio.

O Samsung Galaxy Watch5 Pro em utilização

A utilização do Galaxy Watch5 Pro é muito intuitiva, mas vale a pena estar atento às indicações iniciais para perceber de que forma cada gesto ou cada toque fazem o relógio responder.

Ao deslizar para a direita surgem as notificações; para a esquerda, os cartões. Ao deslizar para baixo no ecrã podemos ter acesso ao painel instantâneo; e para cima, a todas as apps. Um toque longo levará o utilizador à configuração dos mostradores.

Um toque no botão de cima irá levar o utilizador ao ecrã inicial e um toque no botão de baixo fará retroceder no menu. Já um toque longo no botão de cima irá dar acesso à bixby e um toque longo no outro botão levará ao Samsung Pay.

O tempo de testes ainda não permitiu tirar conclusões quanto à autonomia, precisão na monitorização de atividades física, sono ou batimentos cardíacos.

É, no entanto, um relógio muito confortável no pulso, as notificações são recebidas com eficiência e a interação com elas igualmente. O facto de ser um relógio com Android Wear abre ainda mais possibilidade de utilização e acesso a aplicações úteis.

Resta referir que o Galaxy Watch5 Pro está disponível a partir de hoje no mercado nacional com um preço que inicia nos 419,90 €. O preço pode aumentar conforme a bracelete escolhida e se é com ou sem 4G. Só de referir que a versão do Galaxy Watch5 de 40mm tem um preço a partir dos 289,90 € e a versão de 44mm desde 319,90 €.