Doogee S89 Pro- O rugged phone com 12000 mAh e carregamento a 65W é oficial

A Doogee é já uma referência no mercado dos smartphones robustos e o seu Doogee S89 Pro surge como a mais recente proposta da fabricante. O design é inspirado nos robôs, com "olhos" que interagem com as notificações do smartphone e a bateria é absolutamente surpreendente, com uma capacidade de 12000 mAh.

O Doogee S89 Pro já está disponível.

O modelo Doogee S89 Pro apresenta-se com uma enorme bateria de 12000 mAh e carregamento rápido de 65W. A fabricante aponta, no entanto, o design como principal fator destaque, com um apontamento junto às câmaras inspirado nos olhos de um robô com luz RGB, possibilitando a criação de padrões de luz únicos que interagem com as notificações recebidas no telefone.

Sendo um smartphone robusto, vem com as certificações habituais de resistência a água, poeiras e quedas: IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

O processador é um MediaTek P90 tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão até 512 GB com cartão microSD.

A câmara principal do Doogee S89 Pro é de 64 MP, tem uma de 20 MP para visão noturna e uma ultra grande angular de 8 MP. A câmara frontal é de 16 MP. O ecrã é de 6,3" com resolução FullHD+, vem com Android 12 e ainda NFC.

A fabricante destaca ainda as dimensões que, considerando o tamanho da bateria, não são nada pequenas. Pesa 400g, o que já pesava o modelo S88 com bateria de 10000 mAh, e tem 1,94 mm de espessura.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Doogee S89 Pro será lançado já no próximo dia 22 de agosto, data em que inicia uma campanha de grande desconto de lançamento. Assim, de 22 a 26 de agosto, a série S89 terá 50% de desconto, ficado o modelo Doogee S89 Pro por cerca de 285€ (IVA incluído) e o modelo Doogee S89 por cerca de 250€ (IVA incluído). Haverá ainda um cupão adicional de 10€ para os primeiros a fazer a compra nesse período. Até lá, pode participar no passatempo a decorrer até dia 26 de agosto na página oficial.

Pode ser adquirido nas lojas oficiais no AliExpress ou DoogeeMall.

Doogee S89 Pro