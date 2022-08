Gamers têm uma atividade cerebral e uma capacidade de decisão melhorada, diz estudo

Os jogos eletrónicos são um dos segmentos tecnológicos que mais atrai os utilizadores, havendo milhares de jogadores em todo o mundo, uns mais amadores e outros já focados na vertente profisisonal. No entanto, ainda existem alguns mitos em volta do mundo dos videojogos, sendo que alguns começam a ser desmistificados por vários estudos que vão sendo feitos.

E há agora um novo estudo que indica que os gamers têm uma atividade cerebral e uma capacidade de decisão melhorada. Portanto, estas são mais algumas boas notícias para aqueles que jogam sobretudo com alguma frequência.

Estudo indica que os gamers têm atividade cerebral melhorada

De acordo com um estudo realizado pela Universidade do Estado da Geórgia, parece que os jogos eletrónicos são uma boa ferramenta para desenvolver e estimular várias competências e habilidades nos jogadores, tais como a tomada de decisão.

Os detalhes da pesquisa indicam que a mesma surgiu inicialmente a partir de uma experiência de um dos investigadores envolvidos, o doutor em Física e Astronomia Tim Jordan. O investigador afirma que melhorou a sua capacidade ao nível do processamento visual de um dos seus olhos, que estava quase cego, devido a jogar jogos eletróncos desde que era criança.

Em concreto o estudo contou com a colaboração de 47 participantes de faixa etária universitária, sendo que 28 desses foram classificados como gamers e os restantes 19 como sendo pessoas que não jogam frequentemente. Após essa classificação foi realizada uma ressonância magnética funcional (RMf) onde os participantes viam pontos em movimento e deveriam pressionar um botão com a mão direita ou com a esquerda de acordo com a direção em que os pontos se moviam. E deveriam não fazer nada caso os pontos estivessem parados.

O resultado, de uma maneira geral, indica que os jogadores foram os mais rápidos e precisos nas suas respostas. Como tal, o estudo concluiu que:

Jogar videojogos melhora potencialmente vários dos subprocessos de sensação, percepção e mapeamento para a ação e melhora as habilidades de tomada de decisão. Estas descobertas começam a esclarecer como o jogo altera o cérebro para melhorar o desempenho da tarefa e as suas possíveis implicações para aumentar a atividade específica da tarefa.

Portanto, o estudo também finaliza com a indicação de que os jogos eletrónicos podem ser encarados como boas opções para experimentos de treino cognitivo nas tomadas de decisão.

