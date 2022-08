Caviar lança um Samsung Galaxy Z Fold4 com pedaços de meteoritos por quase 12.000 euros

Recentemente a Samsung lançou o seu novo modelo de smartphone dobrável, o Galaxy Z Fold4, juntamente com o Galaxy Z Flip4, continuando assim a apostar neste mercado com cada vez mais seguidores.

Mas a empresa Caviar, conhecida por criar exemplares de produtos com um toque bem mais excêntrico, apresentou agora uma coleção do Samsung Galaxy Z Fold4 com pedaços de meteoritos por um valor de quase 12.000 euros. Vamos conhecer melhor esta verdadeira preciosidade.

Um Samsung Galaxy Z Fold4 com meteoritos por 12.000 euros

A Caviar é uma marca de luxo popular pelos seus extravagantes produtos, como já tivemos várias oportunidades de exemplificar aqui no Pplware. O mais recente modelo é o recém-lançado dobrável Galaxy Z Fold4 da Samsung que conta com peçados de meteoritos inseridos no smartphone.

Esta luxuosa e rara coleção designa-se de Heralds of the Galaxy e este foi um nome escolhido meticulosamente, dado o seu valiosíssimo design e exterior dos smartphones. A coleção é composta por quatro modelos diferentes, o Black Rain, o Canyon Diablo, o Golden Meteor e o Solar Eclipse. Destas quatro opções, apenas o Canyon Diablo e o Golden Meteor contam com pedaços de meteorito, sendo este último ainda mais arrojado do que o Canyon.

O Golden Meteor é então o modelo topo de gama desta coleção, construído por uma liga de joalharia galvanizada com ouro de 24 quilates, e o logotipo da Caviar que se encontra no equipamento é gravado em titânio na cor dourada e as armações de reforço foram também elas banhadas a ouro de 24 quilates.

Este modelo tem inserções de meteoritos, tendo sido usadas partículas extraídas dos meteoritos Seymchan, Muonionalusta e Diablo Canyon. Cada fragmento de meteorito é único e, como tal, a geometria das inserções do meteorito em cada modelo também é única.

Como seria de esperar, esta é uma edição bastante limitada, havendo apenas disponíveis 29 exemplares. A versão de 256 GB custa 11.180 dólares (~11.133 euros) e a versão de 512 GB tem um preço de 11.620 dólares (~11.571 euros).

O modelo Canyon Diablo também tem pedaços de meteorito, mas apresenta um preço mais humilde, por ser construído à base de titânio com revestimento protetor PVD preto usado nos relógios suiços.

Este modelo também só está disponível em 29 unidades, sendo que o de 256 GB custa 10.830 dólares (~10.785 euros) e o de 512 GB está à venda por 11.270 dólares (~11.223 euros).