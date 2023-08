FOSSiBOT F102 – o novo rugged phone com câmara de 108 MP e potente lanterna

A FOSSiBOT acabou de entrar no mercado, mas tem apresentando grandes novidades, principalmente no campo de smartphones robustos. O mais novo lançamento é o FOSSiBOT F102, nomeado como o "Best Camping Flagship King", já que vem com uma luz de acampamento ultrabrilhante de 3W, câmara principal de 108MP e com câmara de visão noturna de 20MP... mas há mais para descobrir.

O novo FOSSiBOT F102">FOSSiBOT F102 é a aposta da marca no segmento dos smartphones robustos, sendo este, em concreto pensado para o ambiente de acampamento.

As câmaras do FOSSiBOT F102

Graças à câmara traseira principal Samsung S5KHM2SP03 de 108 MP, à câmara de visão noturna Sony IMX350 de 20 MP e à câmara macro HI-556 de 5 MP, o FOSSiBOT F102 permite aos utilizadores tirar fotos de alta qualidade com detalhes vívidos e claros.

A câmara cria fotografias com recurso a inteligência artificial, para reconhecer cenas especiais como noite, dia, retrato, construção, texto, cão, gato, flores, praia, pôr do sol, luz de fundo, comida e delícias, pico de montanha, o que é muito útil para trabalhos de pós-edição.

A câmara de visão noturna vem com sensor Sony IMX350 e oferece 20 MP. Ele capta fotos nítidas em cenas escuras, a maior distância para fotos em cenas escuras é de 45 metros. Quanto mais escuro o ambiente, mais nítidas as fotos que ele tira. Além disso, o F102 oferece uma câmara Macro de 5MP para fotos detalhadas e um sensor Sony IMX616 de 32MP para selfies da câmara frontal.

Uma lanterna poderosa

As fontes de iluminação para quem trabalha ou se aventura ao ar livre é bastante importante. É por isso que o F102 vem com uma lanterna de acampamento na parte traseira.

O FOSSiBOT F102 está equipado com uma luz ultrabrilhante de 3W com 300 luzes LED. O brilho da lanterna pode atingir até o brilho total de 495 lumens, meio brilho de 246 lumens e 1/4 de brilho de 120 lumens. Pode iluminar todo o acampamento. Além do brilho de 3 níveis, o utilizador também pode enviar luz de sinal SOS, bem como exposição de localização de emergência.

O desempenho e autonomia

O FOSSiBOT F102 integra um processador octa-core Mediatek Helio G99 de 6 nm. Tem 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 20 GB, com recurso ao armazenamento interno que é de 256 GB (também ele expansível por cartão de memória até 2TB).

O sistema operativo é o Android 13.0 otimizado pela FOSSiBOT, proporcionando uma melhor experiência de utilização.

A FOSSiBOT é especializada na fabricação de smartphones robustos com bateria de grande capacidade. Considerando o equilíbrio entre as necessidades de resistência, peso e requisitos de resistência a quedas, a FOSSiBOT inseriu uma bateria de 16500mAh neste modelo.

Com a enorme bateria, o F102 suporta até 50 dias em standby com cartão SIM inserido, o carregador rápido de 33W pode carregar a bateria de 16500mAh com 90% em 3 horas e 100% em 4 horas. Toda a estrutura do F102 foi projetada e reforçada para ser resistente, passou nos testes IP68, IP69K e MIL-STD-810H para uma utilização resistente, durável e confiável.

Preço e disponibilidade

O novo rugged phone FOSSiBOT F102 será lançado oficialmente já no próximo dia 21 de agosto, com um preço especial de lançamento de aproximadamente 155 € (+IVA), utilizando os cupões de desconto da loja, disponíveis até 27 de agosto.

Se a sua compra for a 8.ª, 88.ª, 188.ª, 288.ª ou 888.ª, receberá o seu FOSSiBOT F102 gratuitamente.

Até ao lançamento do FOSSiBOT F102, poderá ainda participar no passatempo e ganhar e dos 50 smartwatches em concurso.

Rugged phone FOSSiBOT F102