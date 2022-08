5 apps premium que vai querer ter instaladas no seu Android

As aplicações são cada vez mais poderosas ajudando os utilizadores nas mais variadas tarefas, nem que sejam elas passar alguns minutos a jogar um bom jogo.

As propostas que hoje trazemos são complementos premium ao smartphone Android e às funcionalidades que já tem disponíveis.

Tempo Vivoº

Conhecer o estado do tempo, analisar a força do vento, a probabilidade de precipitação e todos os meandros da meteorologia, é algo que muitos têm realmente interesse.

A app Tempo Vivoº é bastante completa e com uma série de widgets personalizáveis para o smartphone, além de todas as previsões apresentadas.

Homepage: Apalon Apps

Preço: 5,99 €

Pontuação: 4,5 Estrelas

Star Walk 2: Estrelas&Planetas

A observação dos astros é também um tema apaixonante e com cada vez mais interesse. Esta completa app, além de oferecer uma visão do céu que está à frente dos seus olhos, com o apontar do smartphone para o céu, como também inclui informações, curiosidades e muito mais sobre os segredos do universo.

Homepage: Vito Technology

Preço: 3,49 €

Pontuação: 4,7 Estrelas

Locus Map 3 Classic

A Locus Map 3 Classic é uma app de navegação para todos os entusiastas de desportos ao ar livre, como caminhantes, ciclistas, montanhistas, corredores ou qualquer outro... inclui as melhores rotas e trilhos, tem suporte offline, inclui previsão do tempo em todo o mundo, e muitas mais opções.

Editor de Texto QuickEdit

QuickEdit é um editor de texto rápido, estável e cheio de funcionalidades para Android. Está otimizado para smartphones e tablets, o que e uma grande vantagem.

Esta app poderá ser uma opção para quem procura maior produtividade e funcionalidades extra àquelas que um simples bloco de notas oferece.

Homepage: Rhythm Software

Preço: 3,99

Pontuação: 4,8 Estrelas

Monefy Pro - Orçamento

As apps para controlar as suas finanças são realmente úteis. Com o aumento da inflação é inevitável que tenham que ser feitos ajustes aos gastos e assim poderá ter uma visão completa e minuciosa do dinheiro que entra e do dinheiro que sai.