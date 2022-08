A aposta da Samsung nos dobráveis é um contraciclo ao mercado convencional. Mas a marca não desarma e lança agora os novos Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

O Pplware já teve acesso estes smartphones e agora mostra-lhe tudo.

Chegou a próxima geração dos seus revolucionários smartphones dobráveis, o Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Fold4. Ambos apresentam um design, uma experiência de utilização e desempenho melhorados. Na sua quarta geração, a série Galaxy Z continua a romper com as convenções para proporcionar novas e impactantes interações que prometem melhorar a vida quotidiana.

O Galaxy Z Flip4 baseia-se no sucesso deste icónico formato da Samsung, acrescentando características chave como uma experiência de câmara melhorada, uma bateria maior e inúmeras opções de personalização, conseguindo tudo isto num formato ainda mais compacto.

Por sua vez, o Galaxy Z Fold4 abre novas possibilidades aos utilizadores através da experiência mais abrangente da Samsung até à data com a oferta de um formato melhorado, ecrãs imersivos e funcionalidades multitarefa idênticas as de um PC, para além de tecnologia avançada de câmara e poderosos processadores.

Galaxy Z Flip4, a derradeira ferramenta de autoexpressão por dentro e por fora

O Galaxy Z Flip4 melhora as funcionalidades preferidas dos nossos utilizadores, tornando-o a derradeira ferramenta para a sua autoexpressão. O seu design compacto em "concha" oferece experiências únicas não disponíveis em qualquer outro smartphone.

Filmar em modo mãos livres ou captar selfies de grupo em vários ângulos dobrando parcialmente o Z Flip4 ao ativar a FlexCam é simples. Funcionalidades que estarão disponíveis nas aplicações favoritas dos utilizadores. Graças à parceria da Samsung com a Meta, a FlexCam é otimizada para as plataformas sociais mais populares, incluindo Instagram, WhatsApp e Facebook.

Também as selfies são de alta qualidade diretamente no ecrã exterior, alavancando a câmara principal com o melhorado Quick Shot. Gravar um vídeo em alta-definição no modo Quick Shot é fácil também isso é no trocar para o modo Flex para continuar a gravar sem interrupções em modo mãos-livres.

Os utilizadores podem agora tirar selfies no Modo Retrato e aceder à pré-visualização na proporção real da foto quando utilizam o Quick Shot. Com um sistema de câmaras melhorado, alimentado por um Snapdragon 8+ Gen 1 e equipado com um sensor capaz de captar 65% mais luminosidade, as fotos e vídeos vão ficar mais nítidos e estáveis - de dia ou de noite.

O Z Flip4 foi concebido para utilizar verdadeiramente o modo mãos livres – permite fazer muito mais sem a necessidade de abrir o telefone. Fazer chamadas, responder a mensagens, desbloquear o carro e até controlar o widget SmartThings Scene, tudo a partir do ecrã presente na capa.

Galaxy Z Flip4 - Especificações Galaxy Z Flip4 Ecrã Ecrã Principal 6.7-inch FHD+*

Dynamic AMOLED 2X

Infinity Flex Display (2640 x 1080, 22:9)

taxa de atualização adaptiva de 120Hz (1~120Hz)



*Medido diagonalmente, o tamanho do ecrã principal do Galaxy Z Flip4 é de 6,7" em todo o retângulo e 6,6" a contar com os cantos arredondados; a área real visível é menor devido aos cantos arredondados e ao buraco da câmara. Cover Screen 1.9-inch Super AMOLED Display*

260 x 512



*Medido diagonalmente, o tamanho da tela de cobertura do Galaxy Z Flip4 é de 1,9" em todo o retângulo e 1,8" com contabilização dos cantos arredondados; a área real visível é menor devido aos cantos arredondados. Dimensões Dobrado 71.9 x 84.9 x 17.1mm (Hinge) - 15.9mm (Sagging) Aberto 71.9 x 165.2 x 6.9mm

*A espessura do Galaxy Z Flip4 quando desdobrado não inclui a moldura do ecrã principal. Peso 187g Câmara Frontal 10MP Selfie Camera

F2.4, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚ Traseira Câmara Dupla 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP Wide-angle Camera

Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ Processador 4 ㎚ Octa-Core Processor Mem ória 8GB RAM com 512GB armazenamento interno

8GB RAM com 256GB armazenamento interno

8GB RAM com 128GB armazenamento interno

*A disponibilidade pode variar consoante o mercado ou canal. O espaço de armazenamento real pode variar consoante o mercado, modelo, tamanho do ficheiro e formato. Bateria 3,700 mAh (typical) bateria dupla



*Valor típico testado sob condições laboratoriais de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob a norma IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 3595mAh. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente da rede, padrões de utilização e outros fatores. Carregamento Super Rápido* : dos 0% a 50% em 30minutos com carregador de 25W** ou superior

Fast Wireless Charging 2.0***

Wireless PowerShare****



*Carregamento por cabo compatível com QC2.0 e AFC

**Carregador de 25W vendido em separado

***Carregamento via Wireless compatível com WPC

**** O Wireless PowerShare está limitado à Samsung ou a outros smartphones de marca com carregamento sem fios WPC Qi, tais como Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, Série S8, Série S7, Série S6, Nota9, Nota8, Nota FE, Nota5, e artigos de desgaste tais como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, e Galaxy Buds. Pode não funcionar com certos acessórios, capas, ou outros dispositivos de marca. Pode afetar a receção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede. Resistência à água IPX8



*IPX8 baseia-se em condições de ensaio para submersão até 1,5 metros de água doce durante até 30 minutos. Não é aconselhado para utilização na praia ou piscina. Não resistente ao pó. SO Android 12

One UI 4.1.1 Rede e Conectividade 5G*, LTE**, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2



*Os serviços 5G só são suportados em locais com rede 5G. Requer uma ligação óptima de 5G. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operador e ambiente do utilizador.

**A disponibilidade do modelo LTE varia de acordo com o país e o distribuidor. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operador, e ambiente do utilizador. Sensores Sensor de impressão digital (lateral), Acelerómetro, Barómetro, Sensor Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz Segurança Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM Um Nano SIM* e um eSIM**



*SIM vendido em separado. Disponibilidade pode variar consoante mercado e distribuidor. **A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo da versão do software, região e portadora. Verifique com a sua operadora se o seu plano de rede móvel suporta o eSIM. Cores Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Azul

Bespoke Edition - Frente/Trás (Amarelo, Branco, Azul, Quaqui e Vermelho) – Moldura (Silver/Black/Gold)



* Disponibilidade pode variar dependendo do mercado

Com o Galaxy Z Flip4 pode captar e visualizar mais conteúdos ou estar conectado por mais tempo entre carregamentos com a bateria de 3.700mAh. Através do carregamento Super Rápido agora disponível no Z Flip4, o equipamento carrega até 50% em cerca de 30 minutos, mantendo os utilizadores ligados mesmo quando a duração da bateria está a terminar.

Com as dobradiças mais finas, linhas mais retas, vidros traseiros contrastantes e molduras metálicas brilhantes, o seu design é o mais expressivo até ao momento. Os utilizadores podem personalizar totalmente o Z Flip4 por dentro e por fora, tanto na capa como no ecrã principal para complementar o seu estilo, com recurso ao Galaxy Themes que disponibiliza fontes, ícones e desenhos completamente personalizáveis. Além disso, os utilizadores podem definir o seu próprio Ecrã de Capa com novos fundos e mostradores de relógios em vários formatos, tais como imagens, GIFs e até vídeo.

Galaxy Z Fold4, multitarefa potente com o máximo desempenho

O Galaxy Z Fold4 também evoluiu e isso pode ser visto na inovação duradoura do smartphone Samsung Galaxy e do smartphone mais potente de sempre. O Z Fold4 combina a experiência tecnológica móvel da Samsung para criar um dispositivo com funcionalidades acrescidas, seja aberto ou fechado no modo Flex. Além disso, é o primeiro dispositivo lançado com o Android 12L, uma versão especial do Android criada pela Google para experiências com ecrãs de grande dimensão, incluindo os dobráveis.

A multitarefa no Galaxy Z Fold4 foi simplificada para ajudar os utilizadores a fazer mais em movimento. A nova barra de tarefas fornece um layout semelhante ao de um PC, oferecendo acesso rápido às aplicações favoritas e recentemente utilizadas. A Multitarefa ficou ainda mais intuitiva, graças a um novo conjunto de gestos para navegar no ecrã. Pode alternar de forma instantânea as aplicações do ecrã inteiro para janelas pop-up ou divida o ecrã ao meio para potenciar mais formas de multitarefa.

O Galaxy Z Fold4 capta fotografias e vídeos impressionantes com uma lente angular de 50MP e 30x de Space Zoom. Inclui uma variedade de modos de câmara, entre eles o Zoom Map que facilita a visualização num modo avançado de zoom em Capture View, ou o Dual Preview e o Rear Cam Selfie que foram desenvolvidos à medida para tirar partido deste formato único e que garante uma maior flexibilidade de utilização. Com um tamanho de pixel mais alargado, um sensor 23% de maior capacidade de captação de luz e um maior poder de processamento, os utilizadores podem captar imagens nítidas mesmo à noite.

O conteúdo torna-se ainda mais imersivo no ecrã principal de 7,6 polegadas que apresenta um maior nível de brilho face à versão anterior, uma taxa de atualização adaptável de 120Hz e uma Under Display Camera (UDC) menos visível através da nova disposição de subpixeis do tipo "scatter-type". As aplicações populares como o Facebook estão otimizadas para a experiência do grande ecrã, tornando o conteúdo ainda mais agradável.

Galaxy Z Fold4 - Especificações Galaxy Z Fold4 Ecrã Principal 7.6-inch QXGA+*

Dynamic AMOLED 2X

Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21.6:18)

Taxa de atualização adaptável de 120Hz (1~120Hz)



*Medido diagonalmente, o tamanho do ecrã principal do Galaxy Z Fold4 é de 7,6" em todo o retângulo e 7,4" com a contabilização dos cantos arredondados; a área real visível é menor devido aos cantos arredondados. Capa 6.2-inch HD+

Dynamic AMOLED 2X Display (2316 x 904, 23.1:9)



Taxa de atualização adapt ável de 120Hz (48~120Hz)



*Medido diagonalmente, o tamanho da tela de cobertura do Galaxy Z Fold4 é de 6,2" num retângulo completo e de 6,1" nos cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmara Dimens ões e Peso Dobrado 67.1 x 155.1 x 15.8mm(Hinge) ~ 14.2mm(Sagging) Aberto 130.1 x 155.1 x 6.3mm Peso 263g C âma ra Câmara da Capa 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Câmara oculta do Ecrã 4MP Under Display Camera

F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚ Câmara Tripla traseira 12MP Ultra Wide Camera

F2.2, Pixel size: 1.12 μ m, FOV: 123˚



50MP Wide-angle Camera

Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0 μ m, FOV: 85˚



10MP Telephoto Camera

PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0 μ m, FOV: 36˚



* O Space Zoom 30X inclui um Optical Zoom de 3x e 30x de digital zoom com tecnologia AI Super Resolution. O Zoom acima das 3x pode causar deterioração da imagem. Processador 4 ㎚ Octa-Core Processor Mem ória 12GB RAM com 1TB armazenamento interno

12GB RAM com 512GB armazenamento interno

12GB RAM com 256GB armazenamento interno



* A disponibilidade pode variar consoante o mercado ou operador. O espaço de armazenamento real pode variar consoante o mercado, modelo, tamanho do ficheiro e formato. Bateria 4,400mAh (typical) bateria dupla*



*Valor típico testado sob condições laboratoriais de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob a norma IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 4275mAh. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente da rede, padrões de utilização e outros factores. Carregamento Super Rápido* : Up to 0% to 50% charge in around 30mins with 25W adapter ** or higher

Fast wireless charging 2.0***

Wireless PowerShare****



*Carregamento por cabo compatível com QC2.0 e AFC

**Carregador de 25W vendido em separado

***Carregamento via Wireless compatível com WPC

**** O Wireless PowerShare está limitado à Samsung ou a outros smartphones de marca com carregamento sem fios WPC Qi, tais como Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, Série S8, Série S7, Série S6, Nota9, Nota8, Nota FE, Nota5, e artigos de desgaste tais como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, e Galaxy Buds. Pode não funcionar com certos acessórios, capas, ou outros dispositivos de marca. Pode afetar a receção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede. Resistência à água IPX8



*IPX8 baseia-se em condições de ensaio para submersão até 1,5 metros de água doce durante até 30 minutos. Não é aconselhado para utilização na praia ou piscina. Não resistente ao pó. SO Android 12L

One UI 4.1.1 Network and Connectivity 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E*** 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2



*Os serviços 5G só são suportados em locais com rede 5G. Requer uma ligação óptima de 5G. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, portadora, e ambiente do utilizador. **A disponibilidade do modelo LTE varia consoante o país e a operadora. A velocidade real pode variar em função do mercado, portadora e ambiente do utilizador. A disponibilidade da rede ***Wi-Fi 6E pode variar consoante o mercado, o fornecedor de rede e o ambiente do utilizador. Requer uma ligação óptima. Irá requerer um router Wi-Fi 6E. Sensores Sensor de impressão digital (lateral), Acelerómetro, Barómetro, Sensor Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz Segurança Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM Até dois Nano SIM* e um eSIM**



*SIM vendido em separado. Disponibilidade pode variar consoante mercado e distribuidor. **A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo da versão do software, região e portadora. Verifique com a sua operadora se o seu plano de rede móvel suporta o eSIM. Cores Graygreen, Phantom Black, Beige

Borgonha – Exclusivo Samsung.com



* Disponibilidade pode variar consoante mercado

Para aplicações sem ecrã de controlo personalizado, os utilizadores podem mesmo assim controlar o dispositivo sem perturbar o conteúdo com o novo modo Touchpad Flex, oferecendo toda a precisão enquanto pausa, rebobina e reproduz vídeos ou faz zoom in e out do conteúdo enquanto o dispositivo está no modo Flex.

Os jogos também estão mais rápidos graças ao poderoso Snapdragon 8+ Gen 1 e ao hiper-rápido 5G. Com uma dobradiça mais fina, mais leve e ainda mais estreita, o ecrã permite interações mais fáceis com uma mão enquanto se utiliza o Cover Screen.

A estrutura e dobradiças em Armor Aluminum juntamente com a proteção exclusiva de Corning® Gorilla Glass Victus+ no ecrã exterior e vidro traseiro dos equipamentos, fazem com que o Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 sejam os dobráveis mais resistentes de sempre. A durabilidade do ecrã principal foi igualmente melhorada graças à estrutura otimizada por camada, ajudando a reduzir os danos causados por impactos externos. Além disso, tanto o Galaxy Z Flip4 como o Z Fold4 estão equipados com resistência à água IPX8 pelo que os utilizadores podem estar descansados se forem apanhados pela chuva.

Disponibilidade destes novos smartphones

O Galaxy Z Flip4 complementa os estilos dos utilizadores com um design premium com as cores icónicas: Bora Purple e Graphite, e as novas cores Pink Gold e Azul. O Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, agora disponível em 28 países em todo o mundo, oferece um número alargado de combinações entre cores para a traseira do equipamento e opções de moldura que proporcionam 75 combinações diferentes à escolha, permitindo aos utilizadores uma maior personalização do design do seu dispositivo.

A Samsung está também a oferecer o Bespoke Upgrade Care aos utilizadores de Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition para que possam mudar a cor do seu dispositivo sempre que o desejarem. O Galaxy Z Fold4 e Standing Cover com a Pen estarão disponíveis em cores requintadas que incluem Graygreen, Beige e Phantom Black.

Adicionalmente, o Galaxy Z Fold4 estará disponível na cor Burgundy e com capacidade adicional de armazenamento de um 1TB, em exclusivo na loja da on-line da Samsung.com.

O Galaxy Z Flip4, o Galaxy Z Fold4 e os Buds Pro2 estarão disponíveis para pré-venda a partir de 10 de agosto e chegam a partir de 26 de agosto. O Galaxy Z Flip4 tem um PVP recomendado a partir de 1.149€, enquanto o Z Fold4 tem um PVP recomendado a partir dos 1.859€.