Quer parar de ver sugestões de publicações no feed do Instagram? Explicamos como!

Longe vai o tempo em que o Instagram mostrava apenas fotografias dos utilizadores que optamos por seguir. Se se quer ver livre das publicações sugeridas que poderão nada ter a ver com o seu interesse, está no sítio certo.

Hoje, mostramos-lhe como pode suspender a sugestão de posts.

Por alguma razão que desagrada aos utilizadores, o Instagram começou a inserir publicações sugeridas nos seus feeds baseadas nas interações que tiveram dentro da plataforma. Apesar de não ser direto, a rede social oferece a possibilidade de suspender esta funcionalidade automática.

Caso seja um dos utilizadores que preferia não ver posts sugeridos pelo algoritmo, mostramos-lhe como pode suspendê-las. Veja como é simples:

Suspender as publicações sugeridas no Instagram

Abra a aplicação do Instagram e deslize pelo feed. Quando aparecer uma publicação sugerida, clique no X que se encontra no canto superior direito.

Aparecer-lhe-á uma mensagem a informar que a publicação foi ocultada seguida de uma série de opções. Selecione Suspender todas as sugestões de publicações no feed durante 30 dias.

Depois disso, receberá uma mensagem a dar conta de que o Instagram não vai mostrar publicações sugeridas durante 30 dias.

Desta forma, ver-se-á livre dos posts sugeridos que poderão não ir ao encontro daquilo que quer ver no seu feed do Instagram.

