Para que quer o Instagram saber a raça e etnia dos utilizadores?

A rede social Instagram tem sido alvo de muitas críticas por parte de utilizadores e criadores de conteúdo. Esta semana foi mesmo criada uma campanha com o slogan "Make Instagram Instagram Again" com personalidades como Kim Kardashian, Kylie Jenner e Chrissy Teigen a exigir que a rede não se transforme num TikTok.

Agora a notícia revela que a rede social quer saber dos utilizadores coisas como raça e etnia. Mas com que objetivos?

O Instagram está a começar a perguntar aos seus utilizadores algumas informações demográficas, segundo a rede, com o objetivo de conhecer melhor os utilizadores do Instagram e poder oferecer uma melhor experiência de utilização.

Se não conhecemos a raça ou etnia das pessoas, estamos limitados na nossa capacidade de avaliar a forma como os nossos produtos afetam diferentes comunidades

Pode ler-se no blog da rede social.

Nos próximos meses, a partir de agora, será feito um questionário a vários utilizadores para que partilhem essas informações. Esta pesquisa será feita apenas nos Estados Unidos da América e é opcional.

Como advertência, o Instagram garante que a participação no estudo não mudará nada sobre a forma como se usa a plataforma nem tão pouco o alcance das publicações.

Já no passado, mais concretamente em junho de 2020, Adam Mosseri, que esta semana já veio a público falar sobre o futuro da rede social e responder aos utilizadores, prometeu analisar a forma como a plataforma afeta as comunidades de maneira diferente, especificamente em termos de assédio, verificação, distribuição de conteúdo e tendência do algorítmico.

Alguns meses depois, o Instagram disse também que estava a construir uma equipa de equidade para entender e abordar da melhor forma o desenvolvimento dos seus produtos e as experiências das pessoas no Instagram.

Resta perceber, depois deste estudo, o que irá realmente ser feito para melhorar a forma como as pessoas utilizam a rede social, independentemente da sua raça ou etnia.