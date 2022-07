Utilizadores do Instagram pedem rede social de volta

O Instagram tem adaptado a sua plataforma e concentrado elementos de outras, por forma a responder àquilo que os utilizadores parecem gostar. Recentemente, várias pessoas, famosas e não só, reagiram negativamente e pediram que os responsáveis retomassem o conceito original da plataforma.

O CEO da rede social já respondeu aos utilizadores.

Na opinião dos utilizadores, o Instagram está a desfocar-se do seu objetivo inicial, as fotografias, e a valorizar outros conteúdos mais dinâmicos, como os vídeos e os Reels. Por estarem a detetar uma mudança, recentemente, surgiu uma onda de reações, através da qual os utilizadores pediam o regresso do formato original.

Com o mote “Make Instagram Instagram Again”, personalidades como Kim Kardashian, Kylie Jenner e Chrissy Teigen, bem como utilizadores que não são conhecidos do grande público, partilharam o seu descontentamento relativamente ao rumo da rede social.

No Twitter, a par do mote que circulou pelo Instagram, um utilizador disse que a rede social deveria parar de “tentar ser o TikTok”, pois os utilizadores só querem ver “fotos bonitas” de amigos, em vez de conteúdo publicado nos Reels. No geral, as pessoas estão a pedir que a plataforma volte a oferecer a experiência de anteriormente.

CEO do Instagram já reagiu ao descontentamento

Perante as reações dos utilizadores relativamente às mudanças na rede social, Adam Mosseri, CEO da plataforma, esclareceu que está a concentrar-se quer nas fotografias quer nos vídeos, não descartando nenhum dos conteúdos.

Neste vídeo partilhado no Twitter, o CEO explica as novas funcionalidades da aplicação. Apesar de estar em testes e disponível apenas para algumas pessoas, um dos elementos-chave é a alimentação vertical do ecrã, que será aplicada a fotos e vídeos.

Por forma a provar que não está a descartar a fotografia, Adam Mosseri revelou estar a investir fortemente nas imagens – mas também nos vídeos online.

