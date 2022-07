O Maps é uma das montras tecnológicas da Google e onde a gigante das pesquisas mostra muitos dos seus desenvolvimentos. As novidades surgem a um ritmo elevado e mostram que este é já mais do que um simples serviço de mapas.

Após ter mostrado na I/O deste ano algumas das futuras melhorias, é horas destas tomarem forma. A Google acaba de anunciar a chegada do novo Aerial View e de mais algumas novidades para a mobilidade e a segurança.

O Google Maps tem permitido aos utilizadores viajarem por todo o mundo no conforto do seu lar. O Street View e outras ferramentas colocam o utilizador nestes locais de forma quase imersiva, dando assim acesso a locais de forma única e direta.

Na última I/O tinha sido revelado que a gigante das pesquisas iria finalmente dar acesso a uma vista totalmente diferente e mostraria alguns locais de forma nova. O Aerial View vai permitir aos utilizadores voar sobre estes monumentos e assim vê-los de uma nova perspetiva.

O recurso está agora a ser disponibilizado aos utilizadores, ainda num conjunto de locais bem identificados. Podemos navegar em Barcelona, Londres, Nova Iorque, São Francisco e Tóquio, recorrendo a uma vista imersiva.

Para além desta novidade do Maps, a Google revelou também que vai dar acesso a duas novas funcionalidades. A primeira permitirá aos que usam bicicletas para se deslocarem terem rotas adaptadas a estes veículos. Assim, vai existir mais detalhe, informações de subidas, trânsito e outros dados.

Por fim, com o foco na segurança, o Google Maps passará a mostrar notificações para a partilha de locais, quando os utilizadores chegam a locais pré-determinados. Assim, será mais simples perceber se existem, ou não problemas. De notar que as notificações só podem ser configuradas depois de alguém partilhar a localização e quem partilhar o local onde se encontra será notificado.

Estas novidades estão prontas a serem usadas por todos. O Aerial View e as notificações de partilha de local estão já lançadas globalmente no Google Maps no Android e iOS e as rotas de ciclismo chegam nas próximas semanas em centenas de cidades onde estas vão estar disponíveis.