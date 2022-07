Instagram: Mensagens anónimas estão de volta através da NGL Q&A e resgatam preocupações

Já foram um sucesso, mas, com o tempo, foram perdendo relevância e interesse. Agora, as perguntas anónimas parecem estar de volta, através da aplicação NGL Q&A, no Instagram.

É uma plataforma recente, mas o seu impacto já está a ser questionado, pelo conceito bem conhecido que a define.

Foi lançada em novembro de 2021 e resgatou um conceito que perdeu relevância, há uns anos. Este resgate está a ser um sucesso e a NGL - acrónimo para Not Gonna Lie (em português, Não Vou Mentir) – tem conhecido uma popularidade desmedida. Prova disso são os mais de sete milhões de downloads, pelo mundo, e o primeiro lugar na App Store, em junho. No momento da elaboração deste artigo, a aplicação desenvolvida pela DeepMoji encontrava-se em primeiro lugar no Top de apps grátis na categoria Lifestyle da loja da Apple.

A aplicação funciona de forma muito simples e intuitiva: uma vez instalada, é gerado um link partilhável através das histórias ou na biografia do Instagram. O objetivo é que os seguidores enviem perguntas ou mensagens anónimas que podem ser, posteriormente, partilhadas e respondidas nas histórias da rede social.

Como poderá recordar-se, plataformas como o Ask.fm, Curious Cat e YMK funcionavam de forma muito semelhante, embora não estivessem associadas ao Instagram, na altura. Os adolescentes popularizaram o conceito das perguntas anónimas e este parece ter voltado a ser um sucesso, através da NGL.

Resgate das mensagens anónimas repesca preocupações sobre cyberbullying

Sendo que permite o envio de perguntas e mensagens anónimas, a NGL está a recordar os problemas de cyberbullying e de assédio em que as suas antecessoras resultaram. Afinal, se esta já era uma questão há uns anos, agora, num momento em que se debate o impacto negativo que as redes sociais têm na saúde mental dos mais novos, amplia-se a sua importância.

Além disso, é claro que as preocupações associadas a plataformas como o Instagram e o Facebook, em matéria de impacto na saúde mental, adquirem uma dimensão ainda maior com uma aplicação que permite mensagens anónimas.

NGL alega que assegura a segurança dos utilizadores

De acordo com a Forbes, apesar das preocupações, a NGL garante que a moderação dos seus conteúdos, executada através de Inteligência Artificial (IA), filtra a “linguagem prejudicial e de bullying”.

Utilizamos algoritmos de aprendizagem profunda e de correspondência de padrões de carácter baseados em regras para filtrar a linguagem nociva e a intimidação. O nosso algoritmo também pode detetar o significado semântico dos emojis, bem como o contexto em que são usados.

Lê-se no website da aplicação NGL.

Além disso, o website oferece a possibilidade de os utilizadores visitarem a Hive Moderation, acedendo ao Learn More, de modo a conhecerem a forma como o conteúdo é moderado. Esta afirma que a tecnologia de IA que utiliza é capaz de detetar, a um “nível humano”, conteúdos visuais, de texto e de áudio que sejam nocivos.

Embora a NGL dê essa garantia, a verdade é que as suas antecessoras viram a sua popularidade explodir e, por causa disso, não conseguiram reunir equipas de moderação de conteúdos que garantissem a segurança dos utilizadores.

Em 22 de junho, o Instagram bloqueou, temporariamente, os links que davam acesso à NGL. No entanto, a aplicação já pode ser usada novamente na rede social.

