Facebook admite que o Instagram tem impacto mental negativo nos jovens

As redes sociais trazem uma grande panóplia de vantagens para a nossa sociedade. No entanto, também acarretam algumas preocupações e vários estudos chegam a conclusões nesse sentido.

Mais recentemente, o Facebook admitiu que a sua plataforma Instagram tem um impacto mental negativo nos adolescentes.

As redes sociais vierem mudar radicalmente a forma como interagimos socialmente com os outros. O contacto presencial passou a ser suprido pela conversa nas plataformas digitais, tornando-se também estas em espaços propícios para a partilha de vários conteúdos, como textos, imagens, vídeos, documentos, entre outros.

Contudo, há sempre um grande "mas" a pairar sob estas ferramentas. Há agora dados interessantes sobre o potencial negativo das redes sociais.

Instagram tem potencial mental negativo nos jovens

Uma recolha de dados interna conduzida pelo Facebook revelou que a saúde mental dos adolescentes sofre um impacto negativo devido ao Instagram.

De acordo com a pesquisa, 32% das raparigas com menos de 18 anos dizem sentir-se mal com o seu corpo e que a rede social de imagens piora esse aspeto. O Wall Street Journal teve acesso ao documento do estudo onde é indicado que as comparações com corpos de terceiros pode trazer uma alteração na forma como as jovens se veem e se descrevem.

Esta é uma conclusão que certamente não apanha grande parta da população de surpresa. Até porque muitos outros estudos anteriores apontavam no mesmo sentido.

Os números do Instagram mostram que esta rede social tem-se tornado mais popular do que o próprio Facebook entre os jovens. Em concreto, cerca de 40% dos utilizadores têm menos de 22 anos. Além disso, a rede social também pretende criar uma versão para crianças, mas rapidamente as críticas fizeram-se sentir.

O Wall Street Journal contactou o Facebook sobre estes dados, o qual apenas comentou com um link para o post oficial da rede social a confirmar as conclusões da pesquisa.

Por sua vez, embora represente pontos negativos da rede social, o Instagram apoia as conclusões do estudo. E esta atitude pode ser vista como uma preocupação da plataforma em entender estes resultados e compreender os dilemas vividos pelos jovens da atualidade.