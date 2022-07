Combustíveis: Preços vão descer já na próxima semana! Saiba quanto…

Mais uma semana que está quase a acabar e fica a expectativa para saber se os combustíveis vão subir ou descer na próxima. De acordo com os especialistas, o preço da gasolina e gasóleo vai baixar já na próxima semana e é significativo.

Saiba já qual o preço que terá de pagar por litro para atestar o depósito do seu veículo.

Segundo os especialistas, na próxima semana prevê-se uma redução no gasóleo na ordem dos 6 cêntimos por litro e de 7 cêntimos no caso da gasolina.

“Se a semana terminasse por aqui, o preço da gasolina e do gasóleo iria descer cerca de 7 e 6 cêntimos por litro, respetivamente, na próxima segunda-feira”, adiantou fonte do sector à Multinews. De referir que estes valores estão ainda sujeitos às alterações do mercado desta sexta-feira, no entanto, este é um bom indicador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina simples 95 custa atualmente 2,073 euros por litro. Relativamente ao litro do gasóleo este está nos 1,977 euros.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado, pelo Decreto-Lei n.º 243/2008, de 18 de dezembro, o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Para além dos preços disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Desde o início do ano, esta será a oitava descida da gasolina, apesar de se terem registado já 19 semanas de subidas. No que diz respeito ao gasóleo, cumpre a sua nona descida desde janeiro, ‘contrariada’ no entanto pelas 17 subidas em 2022.