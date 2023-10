UBIQ GPS: smartwatch Fitness que custa menos de 100 euros

Os smartwatchs estão na moda, não propriamente para ver as horas, mas porque oferecem um conjunto vasto de serviços para a área do Fitness. Com o UBIQ GPS da Prozis pode registar a ação física diária, receber notificações do smartphone, registar os workouts (treinos), monitorizar os batimentos do coração, controlar algumas funcionalidades do smartphone, etc. Saiba tudo!

Um smartwatch é hoje um objeto acessível a quase todos os bolsos. Como em todas as áreas, há gadgets que têm um valor exorbitante e há outros mais baratos.

O Ubiq Smartwatch tem a capacidade para registar todos os seus movimentos. Permite monitorizar e registar o seu ritmo, distância e percurso em tempo real, sem ter de levar consigo o teu telemóvel enquanto treina. Foi desenhado tanto para treinos no interior como no exterior.

Com os vários sensores incluídos neste smartwatch, é possível monitorizar e registar 16 tipos de atividades físicas listadas na imagem seguinte.

Em termos de autonomia, este smartphone garante 10 dias sem carregamento. A bateria incluída é de 210 mAh.

Resumo das funcionalidades do smartwatch Ubiq da Prozis

Oponente Virtual

Ecrã tátil

Vários mostradores à escolha

Ecrã a cores

Sensor GPS incorporado

Função "Hora-de-Relaxar"

Monitorização do Sono e múltiplos alarmes

Controlo de Música

Cronómetro e temporizador

Notificações de Chamadas e Texto

Notificações de Aplicações

Sensor de ritmo cardíaco

Previsão de tempo

Como referido, uma das funcionalidades/características é o facto deste relógio incluir vários mostradores à escolha. Este smartwatch é ainda resistente à água até 50 m de profundidade durante 10 minutos.

ProzisGo: a aplicação do smartwatch

A gestão de toda a informação recolhida pelo Ubiq é mantida na própria app da Prozis denominada de ProzisGo. Além disso, podemos proceder através da app à configuração de várias funcionalidades, como, por exemplo, alertas de sedentarismo, despertador, formato da hora, zonas de frequência cardíaca, ativar/desativar sensor de pulso, etc.

Registe os seus passos, distância percorrida e muitos outros parâmetros, e fica com toda a informação claramente representada em gráficos convenientes, mesmo depois de longos períodos de tempo, para que possa seguir o seu progresso a longo prazo. Permite-lhe determinar objetivos específicos para cada treino e registar as suas horas de sono, calorias, água e consumo de café.

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este gadget um desconto de 10%. Para isso, deverá introduzir o cupão PPLWARE. Aceda aqui.