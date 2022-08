Análise: Câmara de videovigilância TP-Link Tapo C320WS para exterior

A segurança em casa, numa garagem, armazém ou empresa, passa hoje muito por sistemas robustos de videovigilância. O mercado oferece atualmente soluções com uma grande simplicidade de montagem e configuração, e que permitem um controlo e vigilância à distância. A câmara de videovigilância TP-Link Tapo C320WS é uma solução desenhada para o exterior, com certificado IP66, e que permite ligação Wi-Fi.

Mas estes são apenas alguns dos pormenores que caracterizam este produto. Conheça todos os seus pormenores.

Principais características da TP-Link Tapo C320WS

A câmara TP-Link Tapo C320WS tem resolução 2K com 2560x1440p no máximo. É uma câmara preparada para se colocada na rua e, por isso, tem certificado IP66, que garante proteção contra água e poeiras.

A câmara pode ser ligada a uma rede Wi-Fi, mas também por cabo, com ligação Ethernet, garantindo ainda mais fiabilidade nas comunicações.

Falamos de uma câmara com visão noturna, mas que vai além da maioria das propostas do mercado, já que oferece imagem a cores. A marca fala ainda de uma "visão noturna avançada" que é garantida por um sensor de luz altamente sensível que captura imagens de maior qualidade mesmo em condições de baixa luminosidade.

A câmara inclui deteção de movimento, com envio de notificações, tem alarme sonoro e luminoso, e áudio bidirecional. É ainda compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon.

Todas as imagens podem ser guardadas localmente, até 256 GB, num cartão microSD.

Especificações

Segurança : Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS

: Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS Taxa wireless : 11Mbps(802.11b) / 54Mbps(802.11g) / 150Mbps(802.11n)

: 11Mbps(802.11b) / 54Mbps(802.11g) / 150Mbps(802.11n) Frequência wireless : 2.4 GHz

: 2.4 GHz Segurança wireless : WPA/WPA2-PSK

: WPA/WPA2-PSK Sensores : Deteção de movimento

: Deteção de movimento Sensor de imagem : 1/3″

: 1/3″ Resolução : 4 MP (2560 × 1440)

: 4 MP (2560 × 1440) Lente : F/NO: 1.61; Distância focal: 3.18 mm

: F/NO: 1.61; Distância focal: 3.18 mm Visão noturna : LED IR de 850 nm até 30m

: LED IR de 850 nm até 30m Compressão de vídeo : H.264

: H.264 Frame rate : 15fps

: 15fps Streaming de vídeo: 4MP

4MP Áudio : Microfone embutido, permite comunicação bidirecional

: Microfone embutido, permite comunicação bidirecional Certificações : CE, NCC

: CE, NCC Alimentação : Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A / Saída: 9.0V/0.6A (DC Power)

: Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A / Saída: 9.0V/0.6A (DC Power) Dimensões do produto: 142.3 x 103.4 x 64.3 m

Dentro da caixa

Neste produto enviado para o Pplware pela Limifield, temos na caixa o essencial, sem esquecer os parafusos e outras peças para a manter isolada das intempéries quando colocada no exterior.

1 Câmara TP-Link Tapo C320WS

1 Adaptador de energia

1 Guia de instruções rápidos

1 saca com buchas e parafusos

1 Selo à prova de água

Acessórios para cabos à prova de água

Construção e design

A Tapo C320WS não surge propriamente com um design exclusivo. É, na verdade, muito semelhante ao modelo anterior Tapo C310. Tem um aspeto bastante elegante, com linhas arredondas e bastante pequena.

A estruruta é em branco, com uma linha vermelha em volta e a zona frontal tem vidro preto, onde está incluída a câmara, os sensores noturnos e LEDs e ainda o sensor de movimento. O microfone e o altifalante estão colocados em baixo, na mesma zona do slot para o cartão microSD e do botão para Reset, que tem uma proteção que só é acedida com a retirada de dois parafusos.

Nas laterais destacam-se as antenas para captação de Wi-Fi. Os cabos de ligação ethernet e de corrente têm proteção contra água.

Instalação fácil e intuitiva

A câmara vêm já colocada no suporte que servirá para a fixar à parede, vindo disponíveis todos os acessórios necessários para tal. O utilizador só terá que ter consigo as ferramentas necessárias, como berbequim e aparafusadora.

Antes do processo de instalação, deverá também colocar o cartão microSD na ranhura.

Feito isto, basta instalar a aplicação, que se encontra disponível para Android e iOS, para avançar com todo o processo. Além de ser a app que gere esta câmara, servirá também para todas as câmaras Tapo.

A aplicação depois de instalada pede para procurar dispositivos suportados. Neste caso vai solicitar que seja escolhido a câmara de uma lista apresentada. Depois, passo a passo, a app leva o utilizador até à app já sincronizada com a câmara e com a rede WiFi (ou com a ligação de rede via router).

A aplicação é simples de usar e permite-nos definir alguns parâmetros de segurança e notificações.

Em utilização

A câmara não foi testada em ambiente real, mas as suas funcionalidades foram todas testadas com simulação de algumas situações, nomeadamente a deteção e personalização dos movimentos.

A qualidade das imagens captadas é realmente boa com as imagens noturnas a surpreender com opção Modo de Cor Integral. No entanto, para a maioria dos casos o modo Infravermelhos, para imagens a preto e branco será suficiente. Ainda assim, existe ainda um terceiro modo de captura de imagens que é Inteligente e que passa para captação a cores quando é detetado movimento.

Para deteção de movimento e alarme as definições são também avançadas e o resultado é muito satisfatório. Por exemplo, é possível definir a deteção de movimento humano e a sensibilidade, criar áreas específicas de alarme apenas para quando há movimento numa determinada área ou quando a pessoa atravessa uma determinada linha. Tudo isto é definido na app de forma simples e intuitiva.

A comunicação via Wi-Fi para comunicação bidirecional também corresponde às exigências, dando perfeitamente para uma comunicação rápida.

De referir que o ajuste da direção da câmara é feito de forma apenas manual, ou seja, depois de fixa, não é possível controlar a sua direção através da app.

O preço desta câmara ronda os 50 € no mercado nacional. A Limifield é distribuidora da marca TP-Link a quem, desde já, agradecemos a cedência deste produto para análise.

TP-Link Tapo C320WS