Seca descobre no Rio Tejo um “Stonehenge”, no mundo tesouros, perigos e crimes

Um pouco por todo o mundo, a seca tem mostrado o que as águas escondem há séculos, há décadas ou alguns anos. Imagens de satélite descobriram pegada de dinossauros, navio da Segunda Guerra, estátua budista e um "Stonehenge", este no Rio Tejo.

Há verdadeiros tesouros, mas há também alguns perigos indesejados que apareceram com as secas que atingem o hemisfério norte.

Temos visto imagens duras das secas em toda a Europa, nos Estados Unidos e na China. Os dados dizem-nos que o nível da água em rios e lagos estão em níveis que poucos se lembram. Este recuar das águas, nalguns lados mesmo, o desaparecer da riqueza hídrica, foram expostos tesouros, vestígios de crimes e alguns perigos.

Stonhenge do Rio Tejo

Há imagens de Portugal, de Espanha e de vários países da Europa onde são mostrados cenários de seca. As bacias hídricas estão com níveis muito baixos e há uma ameaça de falta de água.

Há de tal forma uma alteração do aspeto dos rios e lagos, ao ponto de ser possível descobrir em Espanha um círculo de pedras pré-histórico apelidado de "Stonehenge espanhol".

Oficialmente conhecido como Dólmen de Guadalperal, o círculo de pedras está agora totalmente exposto num canto do reservatório de Valdecanas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da sua capacidade.

Foi descoberto pelo arqueólogo alemão Hugo Obermaier em 1926, mas a área foi inundada em 1963 num projeto de desenvolvimento rural sob a ditadura de Francisco Franco. Desde então, só foi visível na íntegra quatro vezes.

Pedras da fome na Alemanha

Entrando mais no coração da Europa, os mais antigos revivem secas passadas e na Alemanha reaparecem as chamadas "pedras da fome" ao longo do rio Reno. Muitas destas pedras tornaram-se visíveis nas margens do maior rio nas últimas semanas.

Com datas e iniciais de pessoas, o seu reaparecimento é visto por alguns como um aviso das dificuldades que as pessoas enfrentaram durante as secas antigas. As datas visíveis nas pedras de Worms, ao sul de Frankfurt, e de Rheindorf, perto de Leverkusen, incluem 1947, 1959, 2003 e 2018.

Navios da Segunda Guerra na Sérvia

Um pouco mais ao lado, no sudeste da Europa, o Danúbio registou níveis mais baixos em quase um século como resultado da seca, expondo os restos de mais de 20 navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial perto da cidade portuária sérvia de Prahovo.

Os navios estavam entre as centenas de navios afundados ao longo do Danúbio.

Bomba da Segunda Guerra na Itália

A Itália declarou estado de emergência em áreas próximas ao rio Pó e, no final de julho, uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 450 quilos foi descoberta submersa nas águas rasas do rio mais longo do país.

No lago Garda, também na Itália, o fundo rochoso virou uma nova praia, um leito de rochas que surgiu devido à falta de chuvas e ao constante uso de água para irrigar campos agrícolas durante o verão.

Pegadas de dinossauros nos EUA e um crime

A seca também atingiu os Estados Unidos. Os rios do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, no estado do Texas, estão também a sofrer com a seca.

Com o nível mais baixo, foi possível ver que no leito há pegadas de dinossauros de cerca de 113 milhões de anos.

Esta seca também revelou o corpo de uma vítima da máfia de Las Vegas atirado a lago.

No dia 1 de maio, a polícia de Las Vegas foi chamada ao local depois de terem sido descobertos vestígios do que se acreditava tratar de restos humanos.

As evidências no local, nomeadamente o tipo de indumentária usada, provaram ao tenente Ray Spencer que se tratava de um tipo de homicídio cometido entre a década de 70 e 80.

Segundo conta o Mirror, os corpos eram, nesta altura, atirados ao rio dentro de barris de lata, por forma a garantir que jamais voltariam a ver a luz do dia.

A zona oeste dos Estados Unidos está a viver um seca severa, causada pelas alterações climáticas, tratando-se da pior seca em 1.200 anos na região.

Estátuas budistas na China

A seca de um rio na China revelou uma ilha submersa e três estátuas budistas que podem ter sido construídas há 600 anos. O nível da água do Yangtze caiu para níveis recorde e esta região sofre uma onda de calor terrível.

Segundo informou o canal estatal CCTV, cerca de 66 rios em 34 condados de Chongqing secaram.

Estes são apenas alguns dos artefactos e tesouros que a seca revelou. Há perigos a céu aberto e tudo isto fruto das alterações climáticas.