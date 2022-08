Sony Playstation revela planos de lançamento para PlayStation VR2

O novo sistema de Realidade Virtual da Sony Playstation, o Playstation VR2 já está prometido desde o lançamento da Playstation 5 e parece que finalmente a luz do túnel para o seu lançamento já está à vista.

Recentemente a Sony Playstation revelou quais os seus planos para o lançamento.

Boas novidades para quem espera e desespera pela chegada do novo sistema de Realidade Virtual da Playstation: o Playstation VR2.

Isto pois, a Sony Playstation revelou nesta semana, os seus planos acerca do lançamento do sistema que, segundo o comunicado oficial, se prevê para inicio de 2023.

Isto significa que, a partir dos primeiros meses do próximo ano, os jogadores poderão finalmente colocar as mãos e cabeça no PlayStation VR2 e experimentar dessa forma, uma imersão em Realidade Virtual sem precedentes, na consola da Sony.

Será permitido aos jogadores experimentar todas as sensações e emoções de viverem em ambientes de realidade virtual fantásticos e altamente nítidos com visuais 4K High Dynamic Range (e até 120 fps, com dois écrans de 2000 x 2040 com uma resolução mais de quatro vezes superior à gerada pelo primeiro dispositivo PlayStation VR), ou desfrutar de sessões de jogo confortáveis com um enorme campo de visão 110º e uma lente Fresnel equilibrada e leve.

O mostrador de ajuste da lente permite personalizar o espaçamento entre as lentes para encaixar na posição dos teus olhos e criar uma imagem perfeita no écran. O dispositivo também inclui uma abertura que permite que o ar circule nas lentes, reduzindo o embaciar e aumentando o conforto do jogador. Tudo isso se torna possível com a tecnologia PlayStation VR2 Sense.

Entre outros aspetos, os jogadores poderão ainda interagir de maneira inovadora e realista com o novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation, que detecta o movimento dos seus olhos, e que permite melhor resposta emocional e expressão melhorada quando se conhece outros jogadores online. As câmaras de seguimento ocular acompanham a linha de visão do jogador, quando aponta ou olha em redor, enquanto as técnicas de renderização otimizada melhoram a experiência visual com resoluções ajustadas para destacar e aumentar o objeto de foco.

Com o PlayStation VR2, os jogadores poderão ainda jogar livremente enquanto o dispositivo os acompanha e aos seus comandos através de quatro câmaras incorporadas no mesmo. Os seus movimentos e a direção para onde olham refletir-se-ão no jogo sem ser necessária uma câmara externa.

Graças ao poder da PlayStation 5, será ainda possível aos jogadores sentirem as vibrações subtis e reativas durante momentos importantes no jogo e detectarem a pulsação acelerada da sua personagem durante os momentos mais tensos, assim como o movimento dos objetos a passarem perto ou o impulso dos seus veículos conforme aumentam a velocidade.

Com a possibilidade de interação com o Tempest 3D AudioTech os jogadores irão ainda sentir-se rodeados de sons incrivelmente realistas já que o áudio do jogo se adapta de forma dinâmica à sua posição e movimentos de cabeça.

Tal como acima indicámos, só no inicio do próximo ano chegará o Playstation VR2 ao mercado. As expetativas estão altas... muito altas.