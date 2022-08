A One UI, a personalização do Android que a Samsung faz tem seguido as atualizações e isso é esperado para o novo Android 13. Este é um movimento que já teve início e que se espera que em breve possa ser alargado a muitos mais dispositivos.

Com os testes a decorrer já nos Galaxy S22, deverá ser apenas uma questão de tempo até que sujam versões finais. Ainda que de forma não oficial, surgiu agora uma informação essencial. Espera-se que a One UI 5 chegue já em breve.

Android 13 já está a caminho da Samsung

Com o Android 13 já lançado e a chegar aos primeiros smartphones, é hora de fabricantes como a Samsung criarem as suas versões das personalizações dedicadas. É assim que vai surgir em breve a One UI 5, preparada para vários smartphones da marca.

Esta nova versão esta já a ser testada, baseada ainda nas versões beta do Android 13, mas preparando-se para receber a versão final. Esta ainda não tem data para ser lançada, mas tudo começa agora a tomar forma e a preparar-se para ter disponibilizado aos utilizadores dos smartphones da Samsung.

OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Android 13(T OS) too.#OneUI5 pic.twitter.com/cnmKcMquv4 — SuperRoader (@RoderSuper) August 26, 2022

Afinal quando vai chegar a One UI 5?

A Samsung ainda não revelou os seus planos para esta chegada do seu Android 13, mas os rumores começam a ganhar força e a mostrar que em breve podemos vir a ter novidades importantes. A mais recente publicação nesse sentido veio do SuperRoader e revela já duas possíveis datas.

O que doi lançado no Twitter aponta para que a One UI 5 seja disponibilizada de forma geral no dia 17 ou 19 de outubro. Não há ainda uma certeza grande, mas tudo aponta para que seja num desses dois dias que o android 13 chegará aos smartphones da Samsung.

Gradualmente chegará aos smartphones

Tal como em antes anteriores, a Samsung não deverá abrir a One UI 5 para todos os seus equipamentos de uma única vez. Esta deverá ser faseada e gradual, com os mais recentes smartphones a terem acesso primeiro a esta versão do Android, sendo depois alargada aos restantes modelos.

Estas são boas notícias para quem tem um smartphone Samsung. O Android 13 era esperado provavelmente mais cedo, mas com a One UI 5 a ser ainda preparada e testada, importa que esta seja ultimada de forma perfeita, como se espera.