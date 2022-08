Os últimos meses têm sido complicados para a Apple em termos legais. A gigante tecnológica foi várias vezes a tribunal defender os seus serviços, as suas decisões e até o seu hardware e o que oferece aos utilizadores.

Um desses momentos poderá estar para chegar em breve, segundo está a ser avançado. O DOJ estará a recolher informações e a preparar-se para levar a Apple a tribunal para a acusar de monopólio e controlo sobre o mercado.

Apple está novamente na mira do DOJ

Este é um processo que está ainda numa fase inicial, mas que se sabe estar focado diretamente na Apple e na sua posição no mercado. O DOJ (Department of Justice) dos EUS estará a avaliar as práticas da gigante de Cupertino e a reunir dados e provas para decidir como e quando vai levar a empresa a tribunal.

Será mais um caso que o governo dos EUA está a construir, depois de colocar a Google e outras no banco dos réus. A sua luta é contra as situações de monopólio e controlo sobre o mercado, que estas empresas acabam por conseguir, contrariando o que é desejado e definido pela lei.

AirTags são a causa deste monopólio

No caso da Apple, e do que é avançado, a questão primordial estará numa das novidades da empresa. Falamos das AirTags e da rede Find My, que terá colocado várias concorrentes numa posição fragilizada, em especial por não abrir parte do seu serviço ou colocar mais tarde fortes restrições na sua utilização.

Em concreto a Tile terá sido uma das queixosas iniciais, exatamente por culpa do sistema que a Apple criou. Num depoimento no Congresso, a Tile alegou que a Apple bloqueou sua rede Find My. A gigante acabou por abrir esta rede para terceiros, embora com restrições severas que levariam as empresas a desistir de seus ecossistemas em favor da Apple.

EUA estão de olho nas grandes tecnológicas

Desde 2019 que o DOJ tem vindo a investigar a Apple, mas num contexto mais alargado. Esta terá continuado, focada na App Store e nas suas políticas associadas aos pagamentos aos programadores. Esta nova investigação deverá dar continuidade ao que tem sido pedido pela Epic Games nos tribunais.

Apesar de ser certa esta investigação, estamos ainda longe de ver surgir algo concreto. O DOJ está a avaliar a Apple e a sua posição no mercado, para depois decidir se e quando avançar com a ação e se lev aa empresa a tribunal, com as acusações de monopólio.