Combustíveis: Preço do gasóleo sobe 11 cêntimos já hoje

Mais uma semana e mais subidas nos combustíveis. O maior e significativo aumento esta semana é no gasóleo simples, que fica mais caro 11 cêntimos por litro passando a custar 1,89 euros.

O valor da gasolina deverá manter-se igual ao praticado na semana passada ou com um ligeiro aumento que pode ser no máximo de 2 cêntimos.

O preço dos combustíveis para esta semana de 29 de agosto a 4 de setembro vai subir. O preço do gasóleo simples irá aumentar bastante, com as previsões a apontarem apontam para um mínimo de 11 cêntimos. Relativamente à gasolina simples 95, irá manter-se igual ou subir ligeiramente. Caso se confirmem estes novos valores, o preço do gasóleo passa a superar o preço da gasolina a partir de segunda-feira.

Assim, atestar um depósito com 60 litros de gasóleo passa a custar mais 5 euros a partir da próxima semana. Depois de uma subida de 4 euros esta segunda-feira, o aumento será de 9 euros em apenas duas semanas.

Esta subida acontece depois de na semana passada a cotação do brent ter voltado a superar os 100 dólares por barril, situando-se nos 100,25 dólares – a primeira vez, em cerca de duas semanas, que o crude superou a fasquia dos 100 dólares, revela o ECO.

De relembrar que os preços nas bombas continuam a beneficiar de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo. Estas medidas vão ser já reavaliadas no final deste mês. O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina.

Preço dos combustíveis online

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços.

No portal é ainda possível saber onde é que os combustíveis são mais em conta. O portal apresenta duas tabelas, com o TOP 5 dos mais baratos para gasolina simples 95 e Gasóleo simples.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a décima gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia, 1,3 cêntimos acima da média europeia. Já o gasóleo ocupa a 21.ª posição do ranking europeu.