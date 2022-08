Há histórias que parecem inventadas, tal é a complicação das suas bases e como se desenrolam. Hoje estamos perante mais um desses casos, dada a ironia da situação e a forma como foi tratada. Parece que é inventada, mas infelizmente é bem real.

Tudo se passa na Internet, mas tem contornos bem reais. O criador de um conhecido software dedicado a pirataria acaba de fazer uma queixa. A razão não podia ser mais irónica. Afirma que o software que criou foi roubado e usado para criar uma nova app.

Roubado software dedicado à pirataria

Na base desta notícia está o software "Movies and Series Scraper" e o seu criador, yousefkotp. Esta app, claramente dedicada à pirataria, é básica e permite aos utilizadores transmitir ou descarregar filmes e programas de TV com a máxima simplicidade. De acordo com a descrição deste projeto, é até possível baixar uma série de TV inteira.

O problema que surgiu foi simples e aparentemente de resolução simples. Com o seu código alojado no GitHub, este foi copiado por outro utilizador e incorporado noutra app, também ela dedicada à pirataria e à utilização de conteúdos de forma ilegal.

A ironia foi surgir uma queixa na DMCA

Ao perceber que tinha sido roubado, e naturalmente pouco satisfeito com a situação, yousefkotp apresentou uma queixa na DMCA, o órgão norte-americano que protege os direitos dos autores. Esta queixa terá seguido o seu curso e conseguiu fazer com que o GitHub apagasse a cópia e o projeto associado.

A queixa apresentada revela que "alguém roubou um repositório que era privado e o publicou com o seu nome como autor". Acrescenta ainda que "cada linha de código é copiada" e pede que o conteúdo seja removido. O aviso afirma também que o repositório copiado contorna as medidas de proteção técnica, o que é uma violação adicional da DMCA.

Criado do software não se revê neste caso

Curiosamente, e ao ser confrontado com o fato de que a sua ferramenta também se aproveita do uso indevido do conteúdo alheio e outra pirataria, yousefkotp foi claro. Alega que esta app é "apenas uma intermedia e que protege o utilizador contra anúncios que considera prejudiciais".

Esta é certamente uma situação de ironia e que demonstra bem como é possível ter 2 pesos e 2 medidas. Não é normal que quem promova a pirataria se vá queixar de que foi vítima de uma situação idêntica, ainda para mais recorrendo a uma organização como a DMCA, colocando em causa o seu proprio projeto.