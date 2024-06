Quem lhe ligou? O Android vai ajudá-lo a identificar as chamadas sem número

A Google continua a melhorar o software Android com os seus smartphones Pixel. Nos últimos anos, a marca teve grande sucesso ao adicionar recursos pequenos, mas funcionais, que diferenciam os seus smartphones da concorrência. Agora voltou a fazê-lo, com uma novidade muito interessante.

Quem lhe ligou para o smartphone? Vai saber!

O lançamento mais recente Android para os Pixel, em junho do Google incluiu uma atualização pequena, mas muito útil, para o Pixel Call Assist do Google. Essa atualização torna mais fácil para os utilizadores procurarem números de telefone desconhecidos nos registos de chamadas, permitindo que descubra quem está a ligar com o mínimo de esforço.

Esse recurso, que inicialmente foi pensado para estar associado ao lançamento do Android 15, agora parece estar a ser implementado para vários utilizadores. Isso sugere que o recurso não está associado a uma versão específica do Android.

Do que sabe, este recurso já está a funcionar nos Pixel, que estão a usar a versão 132.0.639579382 da app Telefone. Também há relatos deste recurso estar a surgir na Beta 2 do Android 15. Pode ser ativado sem exigir qualquer alteração de configuração. Se tiver disponível, os utilizadores vão ter a opção “Pesquisar” ao tocar num número de telefone.

Android vai identificar chamadas sem número

Para obter mais informações sobre um número, basta tocar em Pesquisar e será direcionado para uma pesquisa no Google por esse número. Quem já fez este processo manualmente antes sabe que muitos números podem não levar a qualquer resultado. Felizmente, a Google possui várias ferramentas no Pixel Call Assist para economizar tempo e filtrar chamadas aleatórias.

Este novo recurso que a Google adicionou à sua app Telefone do Android melhora ainda mais a experiência do utilizador. Identificar números desconhecidos e filtrar chamadas de spam será uma grande comodidade para o dia a dia. Principalmente para quem se depara constantemente com ligações de números desconhecidos, esse recurso se destaca como uma inovação importante.

Como resultado, o novo botão “Pesquisar” da Google para smartphones Pixel ajudará os utilizadores a identificar números desconhecidos de forma rápida e fácil. Tais inovações mostram que a Google continua a aumentar os recursos valiosos que oferece. Com a integração de novos recursos, os smartphones Pixel continuarão a ganhar vantagem sobre os concorrentes.