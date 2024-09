Google volta a tornar mais difícil fazer sideload de apps no Android

A Google parece estar a lançar mecanismos para dar aos programadores mais controlo no Android. Uma nova API comçeou a ser disponibilizada e permite aos programadores Android garantir que as suas apps só podem ser descarregadas da Play Store da Google e, se o sideload de uma app for tentada, simplesmente não funcionará.

Google torna mais difícil fazer o sideload

Foi na Google I/O deste ano que a gigante tecnológica revelou a API Play Integrity. Esta é uma ferramenta concebida para ajudar os programadores a confirmar se uma app está a ser executada num dispositivo Android legítimo. Garante também se foi descarregada da Play Store ou transferida por outro meio.

A API Play Integrity está agora a ser utilizada por várias aplicações Android e foi possível avaliar a forma como esta ferramenta ajuda a manter os utilizadores seguros, combatendo o sideload não autorizado, uma prática que tem sido muito fácil de implementar.

Com as suas técnicas avançadas, esta API verifica a autenticidade da app e pode intervir para evitar problemas se notar alguma alteração ou comportamento estranho. Pode parecer básico, mas a API adota uma abordagem de várias camadas para garantir que as aplicações são genuinamente legítimas.

Controlo das apps volta aos programadores Android

O sideload, o conhecido carregamento lateral de apps, em dispositivos Android é geralmente muito fácil, mas pode ser arriscado. Estas apps transferidas podem não funcionar tão bem como as suas versões oficiais. Por vezes podem introduzir software malicioso, que pode danificar o sistema operativo.

Os programadores usam várias verificações para avaliar se as apps são autênticas. Verificam se o binário da aplicação está registado no Google Play, verificam se foi descarregado da loja e confirmam que está a ser executado num dispositivo Android genuíno, com serviços Google Play.

Quando a aplicação está em utilização, a API Play Integrity fornece aos programadores um relatório para confirmar que todos estes critérios foram cumpridos. Esta novidade não é já apenas uma ideia da Google, mas está já a ser usada em várias apps conhecidas e com muitos utilizadores.