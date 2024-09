Uma das novidades do iPhone 16 está presente no Android há mais de 10 anos. Será mesmo?

A Apple apresentou a sua nova linha de smartphones, onde o iPhone 16 é o foco. Entre as principais características e novidades está um novo botão, que permite controlar a câmara fotográfica de uma forma única. Apesar de ter sido apresentada como exclusiva, há quem diga que está presente no universo Android há mais de 10 anos. Será mesmo?

Uma novidade do iPhone 16 que dizem que o Android já tem

No iPhone 16, a principal funcionalidade do novo botão é permitir que os utilizadores acedam à câmara de forma rápida e fácil a qualquer momento. Só será necessário carregar nele e a aplicação da câmara será aberta instantaneamente. Depois, com o mesmo botão, será possível controlar a app associada.

De imediato, esta novidade chamou à atenção dos utilizadores dos smartphones Android. Este botão que agora chega com o iPhone 16 já os smartphones com o sistema da Google têm há muito tempo. Contudo, têm-no com nuances relevantes. Apesar de os smartphones Android poderem configurar o botão de bloqueio como atalho para a câmara, a sua funcionalidade fica-se por aí.

Um botão para controlar a câmara do smartphone

A solução criada pela Apple para este novo botão háptico é muito maior do que o que foi apresentado até agora no Android. A Sony teve uma solução próxima há alguns anos, mas era apenas um atalho direto para a câmara, com um botão dedicado no smartphone.

O controlo da câmara no novo iPhone 16 é um salto funcional e a Apple mostrou as diferentes possibilidades que este novo botão integra. Poderá ser usado por quem tira fotografias ou grava vídeos e representa uma vantagem substancial quando se trata de fazer ajustes, sem ter de entrar em mudanças complicadas na interface.

Apple criou uma solução muito mais aprimorada

Ainda é cedo para saber como este botão irá funcionar e como a Apple o integrou no iPhone 16. Tudo indica que poderá ser mais uma das tendências que os fabricantes Android decidem adotar, pelo que devemos aguardar para ver como o mercado irá reagir a esta novidade.

Nas próximas semanas, com a chegada do iPhone 16 aos utilizadores, certamente que este botão dedicado será um dos pontos mais avaliados. Mais do que um botão, este é um controlo que a Apple criou para agilizar e simplificar a captura de imagens, dando ao utilizador um controlo grande sobre todos os elementos da fotografia.