Ao trazer a possibilidade de usar o WhatsApp em dispositivos secundários, surge agora um novo espaço para melhorias neste serviço. Muitas das funcionalidades precisam de ser transpostas e isso já começou. Como pode ser visto agora, o WhatsApp continua a trabalhar para dar aos utilizadores o máximo de segurança com uma novidade importante.

Como temos visto, a segurança e a privacidade parecem estar agora no centro dos desenvolvimentos do WhatsApp. A maioria das novidades encaixa-se nestas categorias e procuram servir para manter os utilizadores longe de problemas e os seus dados protegidos.

Estas preocupações deixaram de estar apenas nos dispositivos principais com a possibilidade de ter o WhatsApp em dispositivos secundários. Muitas das funcionalidades não estão ainda disponíveis e são importantes para todos manterem a sua proteção em níveis elevados.

Assim, e como já existe disponível, o WhatsApp está agora a preparar-se para dar a possibilidade de proteger conversas com códigos em dispositivos secundários. Esta capacidade tem as mesmas caraterísticas do que existe atualmente, mas passa a estar também nestes dispositivos.

Para usar esta funcionalidade, bastará escolher essa opção e definir um código para o acesso restrito. De imediato a conversa escolhida irá desaparecer da lista das mais recentes e ficar protegida. Como esperado, será necessário usar o código para desbloquear o acesso.

Apesar de não ser ainda uma funcionalidade completa, pensa-se que há algumas opções que devem ficar de fora. Seria interessante ter um código transversal para todos os dispositivos e que pudesse assim ser usado de forma central e unificada. Por agora, e do que é visto, terá de ser definido um código para cada dispositivo.

Será interessante ver se o WhatsApp irá adicionar alguns extras a esta funcionalidade e assim torná-la mais rica e interessante. É a forma mais simples e rápida de ser garantida a segurança e a privacidade dos utilizadores, seja em que situação este serviço seja usado.