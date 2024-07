Chegou a Beta 4 do Android 15! Cada vez mais perto da versão final

Estamos a poucos dias de conhecer em detalhe a próxima versão do Android. Será no evento que a marca tem preparado que irá mostrar o Android 15 e tudo o que foi desenvolvido para esta atualização do sistema móvel para smartphones e tablets. Agora mais um passo foi dado e terá chegado a versão final deste sistema, a Beta 4.

Chegou a Beta 4 do Android 15

A Google este ano está a tratar mais cedo da atualização do Android e dos novos smartphones Pixel. Esta gigante das pesquisas deverá revelar tudo no início de agosto, num evento dedicado a estas novidades e onde tudo será revelado com detalhe grande.

No caso do Android, a Google prepara o novo Android 15 de forma aberta. Os utilizadores já podem ter acesso à versão de testes, que mostra todas as novidades à medida que são desenvolvidas ou melhoradas. Agora, a Google lançou a Beta 4 do Android 15, uma versão perto da definitiva que será em breve acessível a todos.

Google corrige problemas conhecidos

Esta nova versão do Android 15 está dedicada a resolver um lote de problemas que tinham sido detetados e que impediam este sistema de funcionar corretamente. A Google parou de trazer novidades para o Android 15, focando-se em limar arestas e dar a maturidade necessária a esta versão do Android.

Claro que a com esta versão, a Google também aproveitou para dar ao Android 15 mais algumas correções que eram necessárias. Esta versão deverá ser a última beta a ser lançada e por isso ganha uma importância especial. Após a Beta 4 deveremos ver o Android 15 na sua versão final.

A última versão de testes lançada

Como sempre, esta beta não está aberta a todos os utilizadores de smartphones de todas as marcas. A Google abriu apenas aos seus Pixel, que assim podem entrar no programa beta deste seu sistema. Do que é revelado, esta versão pode ser instalada no Pixel 6 e modelos posteriores.

Todos os que estão já a testar o Android 15 vão ver surgir a nova atualização, que podem instalar. Este é o último passo rumo à próxima versão do Android e a todas as novidades que a Google preparou e que temos estado a dar a conhecer.