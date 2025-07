Utilizadores Android são melhores a evitar burlas do que os do iPhone

Uma nova investigação revela uma conclusão surpreendente sobre a segurança no universo dos smartphones. Os utilizadores de iPhone são mais propensos a serem vítimas de burlas e demonstram menor consciência sobre segurança móvel em comparação com os utilizadores de Android.

Utilizadores Android são melhores a evitar burlas

Esta pesquisa aponta que, nos últimos 12 meses, 29% dos utilizadores de iPhone inquiridos foram vítimas de uma burla online. Este número é significativamente superior aos 17% registados entre os utilizadores de Android. Esta disparidade sugere que a reputação de segurança do ecossistema fechado da Apple pode levar a um excesso de confiança por parte dos seus utilizadores. Tornando-os alvos mais fáceis para ataques de engenharia social, como phishing e smishing.

Segundo o relatório, os utilizadores de iPhone demonstraram uma menor capacidade para identificar corretamente mensagens fraudulentas. Apenas 57% conseguiram identificar corretamente todas as mensagens de texto suspeitas apresentadas no inquérito. Em contraste, 71% dos utilizadores de Android fizeram-no com sucesso. Esta lacuna na literacia digital expõe uma vulnerabilidade crítica.

Mark Stockley, especialista em cibersegurança, sublinha uma questão. A ideia de que os iPhones são imunes a ameaças de segurança é um equívoco perigoso. Embora a Apple faça um excelente trabalho na proteção dos seus dispositivos a nível de sistema operativo, a maior ameaça para qualquer utilizador, independentemente da plataforma, reside na manipulação humana.

iPhone traz uma falsa sensação de segurança

O estudo revela ainda que os utilizadores de Android são mais proativos na adoção de medidas de segurança. Cerca de 40% dos donos de smartphones Android instalaram software de segurança adicional. Este valor desce para apenas 16% entre os utilizadores de iPhone. Esta atitude mais cautelosa por parte da comunidade Android pode ser um reflexo da natureza mais aberta do seu sistema operativo, que sempre incentivou uma maior vigilância.

Curiosamente, a investigação também descobriu que os utilizadores de iPhone têm uma probabilidade três vezes maior de acreditar que o seu dispositivo os notifica sobre todas as ameaças. Isso evidencia uma dependência excessiva nas proteções nativas da plataforma. Stockley adiciona que a segurança eficaz não depende apenas do dispositivo que se utiliza, mas de quão bem se compreendem as ameaças e de quão diligentemente se praticam hábitos digitais seguros.

Estes resultados indicam que a segurança móvel é uma responsabilidade partilhada. Embora as proteções técnicas sejam fundamentais, a consciencialização e a educação do utilizador final são cruciais para mitigar os riscos num cenário de ameaças digitais em constante evolução, independentemente do sistema operativo escolhido.