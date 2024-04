Spotify pode em breve aumentar preços e oferecer novos planos para os utilizadores

Os últimos meses mostram que os serviços que estão na Internet ajustaram os seus preços. Este movimento tem crescido e em breve poderá ter mais um momento. Desta vez é o Spotify que se estará a preparar para ajustar os seus preços, adicionando ao mesmo tempo, novos planos para os utilizadores.

Spotify pode aumentar preços em breve

Ainda que tenha oferecido aos utilizadores muitas novidades ao longo dos últimos meses, o Spotify parece estar a preparar-se para ajustar mais uma vez os preços dos seus serviços. Esta ainda não é uma informação oficial, mas surge de fontes bem posicionadas e com acesso a este processo.

Do que é revelado, os ajustes de preços vão acontecer em breve e vão variar entre 1 dólar por mês nos planos individuais e 2 dólares por mês para planos familiares e planos duplos. Estes novos preços devem ser aplicados em alguns mercados, como o Reino Unido, Austrália, Paquistão e dois outros mercados não identificados. Nos EUA, um aumento de preços ocorrerá "ainda este ano".

O preço mais alto ajudará supostamente a cobrir os custos dos audiolivros, que o Spotify começou a oferecer recentemente. Os assinantes do Spotify recebem até 15 horas de audição destes livros por mês. O Spotify também terá um novo plano que oferecerá apenas músicas e podcasts, sem audiolivros. O preço será igual ao do plano premium individual atual.

Planos com audiolivros no centro

Tudo parece projetado para atrair os subscritores do plano premium para os audiolivros. Isto fará com que permaneçam neste plano mesmo quando o preço aumentar, enquanto aqueles que não se importam com os audiolivros precisarão passar por um processo extra de mudar de plano sempre que um novo é lançado.

Como extra, deverá também ser apresentado e disponibilizado um plano "supremium". Este dará acesso a áudio de alta fidelidade, como esperado há vários anos, "entre outros recursos" que não foram detalhados por agora. Existem rumores sobre este há vários anos e poderá finalmente surgir ainda durante 2024.

O Spotify aumentou no ano passado os seus preços pela primeira vez desde a introdução do seu nível premium. Esta mudança parece não ter tido qualquer efeito negativo, uma vez que a sua base de utilizadores cresceu 113 milhões. No final de 2023, o Spotify tinha 602 milhões de utilizadores totais, dos quais 236 milhões eram clientes pagantes.