O projeto inicial de Elon Musk era colocar na órbita baixa da Terra 12 mil satélites Starlink e tem autorização para tal. Mais tarde, o CEO da SpaceX passou este objetivo para 30 mil, número que não agrada ao regulador. Para já, a meta segue forte e estão já no espaço 5 mil.

Starlink oferece um serviço de internet que será o mais relevante

A constelação de satélites da empresa americana SpaceX conta com 5 mil unidade a orbitar a Terra e a levar a internet por satélite "barata" a muitos países do planeta.

Cada satélite Starlink pesa aproximadamente 260 kg e possui um design de painel plano que possui múltiplas antenas de alto rendimento e um único painel solar.

No passado sábado, dia 26 de agosto, um foguetão da SpaceX entregou uma carga de 22 satélites Starlink. Com esta última remessa, a rede totaliza já 5.005 unidades.

Segundo informações, o conjunto de satélites, conhecido como Grupo Starlink 6-11, foi lançado a bordo de um foguete Falcon 9 modelo B1080-3.

O lançamento ocorreu no Complexo de Lançamento Espacial 40 (SLC-40) da Estação da Força Espacial dos EUA, localizada em Cabo Canaveral, na Flórida.

Conforme podemos ver no vídeo a seguir, 8,5 minutos após a descolagem, o primeiro estágio do Falcon 9 voltou à Terra com um pouso bem-sucedido, aterrando no drone-navio “Just Read the Instructions” da SpaceX, estrategicamente posicionado no Oceano Atlântico.

Segundo informações partilhadas pela SpaceX, este foi o terceiro lançamento e pouso do mesmo propulsor. Além disso, marcou o 60.º lançamento da SpaceX em 2023, o 140.º a partir da plataforma SLC-40 e o 250.º recorrendo a um foguete Falcon 9 no total.

Também foi realçado que esta missão fica marcada por ser a 100.ª dedicada exclusivamente à Starlink.

Podemos ver também que o estágio superior do foguetão continuou a sua jornada até atingir uma altitude de 530 km acima da superfície terrestre. A seguir colocou no espaço os 22 satélites, num processo que demorou cerca de 65 minutos após o lançamento.

Serviço mais barato em Portugal

Foi notado igualmente que desde há alguns dias houve uma descida no hardware (antena, router e alimentador) do serviço. Agora, o preço do equipamento passou dos 450 euros para os 199 euros. A mensalidade está ainda nos 65 €/mês.

A vantagem deste serviço é permitir ao utilizador ativar e desativar a ligação à rede sem qualquer custo associado. Com os preços a baixar e com as velocidades a aumentar, visto que atualmente já atinge velocidades até 350Mbps, mais dia menos dia será uma opção a ter em conta.