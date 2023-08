Apesar de ser uma das redes sociais mais usadas, o TikTok é também uma das mais escrutinadas na Europa. Os legisladores querem que esta cumpra as suas regras e por isso em breve o TikTok vai dar aos utilizadores o controlo de uma das suas principais funcionalidades.

Na Europa quem manda não é o TikTok… ou manda?

Quem usa o TikTok já se apercebeu da facilidade com que a app desta rede social está constantemente a mostrar vídeos que agradam aos utilizadores. Isto resulta naturalmente das muitas recolhas de informação que é realizada por parte do serviço.

É essa informação que depois é convertida no perfil do utilizador, com todas as suas preferências e temas favoritos. O passo seguinte é mesmo converter o feed numa experiência única adaptada ao utilizador.

Contudo, isso vai mudar em breve, segundo o que o TikTok revelou há poucos dias. Na Europa, os utilizadores vão passar a ter a possibilidade de interromper parte da recolha de dados e assim criar um feed sem os seus temas diretamente escolhidas e os que tem identificado.

Claro que com esta mudança, os utilizadores vão passar a ver outro tipo de publicações. O TikTok ainda vai manter uma proximidade com os seus utilizadores, mas apresentará vídeos que estão com uma maior taxa de visualização na sua área geográfica.

Esta mudança na Europa advém da aplicação da Lei de Serviços Digitais (DSA). Nesse caso, as plataformas populares são obrigadas a dar opções de visualização de conteúdo que não sejam baseadas no perfil de atividade ou monitoramento dos próprios utilizadores.

Apesar de revelada a vontade de criar estes mecanismos, as novidades ainda não têm data para a sua implementação. O TikTok tem como objetivo o dia 28 de agosto para que esta mudança aconteça, mas até lá muito pode ainda ser alterado ou ajustado para ficar de acordo com os legisladores na Europa.

