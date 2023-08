O Threads, a grande concorrente do X, ou do Twitter, tem procurado crescer de forma sustentada e com novidades. Esta rede social está ainda longe de estar terminada, mas os utilizadores parecem ter ficado. Agora, o seu fundador veio revelar as novidades para as próximas semanas.

Quando lançou o Threads, a Meta soube escolher o momento certo para o fazer. Esta rede aproveitou o momento menos positivo da concorrência e rapidamente conquistou o seu público, que veio para conhecer o seu conceito e o que estava disponível na altura da sua apresentação pública.

É certo que muitos acabaram por abandonar o Threads, algo que até era esperado pelos seus criadores. Este é um processo natural e que acaba por funcionar para sustentar e cimentar a posição desta rede social, que tem de oferecer muito mais para ser competitiva.

Esse momento parece estar a chegar, com algumas novidades a estarem programadas para os próximos tempos. Mark Zukerberg revelou mais numa publicação no Threads e apontou as novas metas que estão programadas para chegarem em breve a reta rede social baseada no Instagram.

A primeira grande novidade é a versão web desta rede social, que chega "nas próximas semanas". Por agora tudo está focado na versão dedicada aos dispositivos móveis, onde as publicações, repostas e restantes opções podem ser usadas.

Para a segunda novidades temos uma pesquisa mais robusta e capaz. Por agora podemos pesquisar apenas por nomes de utilizador, sem conseguir ir mais longe e indagar por palavras ou termos diretos e expressões, dentro das publicações ou das respostas.

Não existe ainda uma data programada para a chegada destas novidades do Threads. A Meta e Mark Zukerberg prometeram que vão ser apresentadas nas próximas semanas, para tornar esta sua proposta ainda mais interessante de usar e para partilhar tudo o tipo de conteúdos.