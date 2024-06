AMD pode ter sido a mais recente vítima de roubo de dados por hackers

O roubo de dados na Internet é algo que infelizmente se torna mais comum. As grandes empresas estão expostas e são os alvos preferenciais. A conhecida AMD poderá ter sido a mais recente vítima de um ataque de hackers para roubo de dados.

A AMD está a investigar se sofreu uma violação de dados, um dia depois que um grupo de hackers alegou ter roubado bancos de dados da empresa da fabricante de chips. Ainda não existe muita informação sobre o caso, uma vez que está ainda a ser avaliado e investigado.

Nas suas declarações, a empresa garante que estão cientes de que organização criminosa afirma estar de posse de dados roubados da AMD. Garantem estar a trabalhar em colaboração com as autoridades policiais e um parceiro de alojamento externo para investigar a informação e a importância dos dados.

Um dia antes, um grupo criminoso chamado IntelBroker publicou num fórum informações sobre uma suposta violação da AMD neste mês. Os dados roubados supostamente incluem informações sobre futuros produtos da empresa, especificações, bom como bases de dados que incluem informações de funcionários e clientes. Outros dados roubados envolvem informações de finanças, código-fonte e firmware da AMD.

A potential data breach at AMD has been detected on a hacking forum: IntelBroker is selling the data.



According to the post, in June 2024, AMD suffered a data breach leading to the compromise of information such as future AMD products, spec sheets, employee… pic.twitter.com/P28SvFt1Eo