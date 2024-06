Android 15: Google tornou mais simples poupar bateria nos smartphones

A Google já dá aos utilizadores do Android muitas formas de pouparem bateria dos seus smartphones. São opções simples de ativar e que rapidamente se refletem na vida útil deste componente essencial. Com o novo Android 15, a Google traz mais uma forma de conseguir poupar bateria sem qualquer impacto para o utilizador.

Android 15 vai poupar bateria nos smartphones

Como a maioria dos utilizadores sabe, o ecrã do smartphone é um dos elementos que gasta mais bateria. Sendo um elemento essencial e necessário, acaba por não ter muitas formas de poder ser limitado e controlado pelos utilizadores do Android na sua utilização.

Ainda assim, e fruto dos seus desenvolvimentos, a Google conseguiu criar uma forma simples de dar aos utilizadores um controlo maior. Estes podem já definir o tempo em que o ecrã está ativo, mas com o Android 15 passam a ter mais uma opção que podem usar, de forma totalmente automatizada.

Ecrã do smartphone será o foco deste ponto

Como pode ser já visto na mais recente versão deste sistema, a Beta 3, há uma nova opção disponível. Esta chama-se “Limite de tempo adaptável” e permitirá ao utilizador forçar o Android a encurtar o tempo que o ecrã está ativo sem estar a ser usado.

Esta novidade será associada à opção “Atenção ao ecrã” que já conhecíamos e que utiliza a câmara frontal para detetar quando o utilizador olha para o ecrã. Se este continuar para além do tempo definido (normalmente 30 segundos), este permanecerá ligado por mais tempo. O “Limite de tempo adaptável” funciona de forma oposta e desliga o ecrã mais cedo.

Google mostra como dar mais aos utilizadores

A Google descreve este recurso no Android 15 Beta 3 com o texto “desliga o ecrã automaticamente se você não estiver a usar o dispositivo”. De uma análise realizada, foi possível perceber que é usado o sensor de proximidade do telefone para detetar se este está no bolso. Em caso afirmativo, este irá desligar o ecrã antecipadamente.

Mais uma vez, a Google mostra que de forma muito simples consegue dar ainda mais aos utilizadores. O Android 15 irá certamente trazer mais opções destas que vão dar mais recursos para outros processos importantes. Neste caso é a bateria, algo que é essencial.