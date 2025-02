Google ouviu os utilizadores e reverteu mudança do Google Maps no Android Auto

Não é anormal a Google fazer experiências com as interfaces dos seus serviços. A prova chegou há pouco com o Google Maps no Android Auto, onde apenas uma alteração acabou por mudar completamente a utilização. Mas como ouve os utilizadores, a Google acabou por reverter esta novidade e trazer de volta tudo a que estávamos habituados.

Google ouviu utilizadores e reverteu mudança

No final do mês passado, com uma nova atualização do Google Maps, a aplicação ajustou a sua interface no Android Auto para mostrar a localização do utilizador mesmo no centro do ecrã, e não a da aplicação na totalidade. Esta pequena alteração visual tem sido uma das maiores queixas recebidas pelos utilizadores do Google Maps no Android Auto.

Era expectável que não demorasse muito tempo a refazer as alterações feitas na versão 13.6, e a verdade é que demorou dias, por isso foi rápido. A mudança para o centro do ecrã só ocorreu quando o condutor não utilizava a navegação passo a passo.

Mas mesmo em veículos com ecrãs menores isso acontecia, pelo que a experiência mudava completamente de um dia para o outro, deixando os utilizadores algo confusos. Recorde-se novamente que esta aplicação é de vital importância para a navegação num veículo.

Google Maps no Android Auto volta ao normal

Claro que qualquer pequena alteração pode tornar-se num pequeno pesadelo, principalmente se está habituado a ver a localização do carro no ecrã e de repente esta muda um dia para o próximo. Por fim, a Google voltou atrás e agora o Google Maps no Android Auto, depois de ajustada a localização do condutor, é centralizado para caber na interface em vez de no ecrã.

É uma pequena mudança visual, mas bem feita melhora totalmente a experiência do condutor. Isso é o que no final é o que se espera de uma aplicação que está presente na condução de um veículo com tudo o que isso implica para a segurança bem como para o do resto na estrada.

Esta atualização está a ser realizada do lado do servidor. Já se confirmou a mudança com uma captura de ecrã na qual é possível ver como a localização do condutor voltou ao normal na aplicação de mapas.