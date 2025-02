iPhone 15 foi o smartphone mais vendido no mundo em 2024

O iPhone 15 da Apple liderou as vendas globais em 2024, com os modelos Pro logo atrás, já que a procura por dispositivos premium impulsionou uma recuperação de receita. Os dados mostram que os consumidores querem equipamentos de qualidade e não se importam de pagar por isso.

iPhone 15 foi o rei dos smartphones em 2024

De acordo com a Counterpoint Research, a receita global de smartphones cresceu 5% ano a ano, com o preço médio de venda (ASP) a atingir um recorde histórico de 356 dólares (cerca de 340 euros).

Apesar dos desafios económicos nos anos anteriores, a melhoria do sentimento do consumidor e a procura de smartphones premium alimentaram a reviravolta. As vendas globais de smartphones também aumentaram 4%, marcando o primeiro aumento anual desde 2021.

Os analistas atribuem isso à expansão da adoção do 5G, câmaras melhores e processadores mais rápidos, tornando as atualizações mais atraentes. A Apple dominou a lista dos mais vendidos, com o iPhone 15 a ocupar o primeiro lugar. O iPhone 15 Pro Max e o iPhone 15 Pro seguiram-se de perto.

iPhone 16 pro está no bom caminho, mas...

Entretanto, a série iPhone 16 Pro superou o desempenho dos outros modelos iPhone 16 no seu primeiro trimestre completo no mercado, demonstrando a preferência contínua dos consumidores pelos dispositivos topo de gama da Apple.

O domínio inicial dos modelos Pro reflecte os hábitos de compra dos utilizadores mais dedicados da Apple - entusiastas da tecnologia, “early adopters” e aqueles que fazem atualizações anuais. Estes compradores apressam-se a adquirir os modelos Pro mais recentes assim que são lançados em setembro, impulsionando as vendas durante a época festiva.

Na altura em que a procura inicial diminui, normalmente depois de dezembro, os consumidores comuns começam a adquirir os modelos normais do iPhone. Estes compradores tendem a estar mais preocupados com o orçamento ou menos preocupados em ter as funcionalidades mais recentes, o que leva a uma mudança na procura dos modelos Pro para os modelos não-Pro.

Apple e Samsung lideram, mas surgem mudanças

Apesar de um declínio de 1% nas vendas de iPhone, as receitas da Apple mantiveram-se fortes, uma vez que o seu preço médio de venda (ASP) ultrapassou os 900 dólares pela primeira vez. A empresa também expandiu a sua presença nos mercados emergentes, com as vendas do iPhone na América Latina a aumentarem 44% em relação ao ano anterior.

A Samsung manteve a sua posição como a principal marca de smartphones do mundo em termos de vendas. Embora o seu volume global tenha diminuído, o crescimento do ASP ajudou a receita a subir 2%.

A série Galaxy S24 superou o desempenho do seu antecessor, beneficiando do impulso da marca para as funcionalidades dos smartphones orientados para a IA.

Entre outras marcas, a Vivo registou o crescimento mais rápido das receitas, com 20%, impulsionado pelo forte desempenho na China e na Índia. A Xiaomi registou o maior aumento nas vendas, com 16%, graças ao seu foco em dispositivos 5G acessíveis e à expansão agressiva na América Latina e no Médio Oriente.

Smartphones com IA e os mercados emergentes moldam as perspetivas para 2025

Espera-se que a indústria dos smartphones mantenha um crescimento moderado em 2025, com os dispositivos alimentados por IA a tornarem-se um grande diferenciador.

O Galaxy S24 Ultra da Samsung foi o primeiro modelo da série S a entrar na lista global dos 10 mais vendidos desde 2018, destacando o apelo dos recursos orientados por IA. Enquanto isso, os smartphones 5G de nível médio e básico estão prontos para expandir a sua participação no mercado, especialmente em regiões como Índia, Sudeste Asiático e África.

À medida que a concorrência se intensifica, as marcas irão concentrar-se na integração de funcionalidades de IA, melhorias na câmara e maior duração da bateria para atrair compradores.

O mercado global de smartphones está a amadurecer, mas 2024 mostrou que a procura de inovação - especialmente na gama alta - continua forte. Se os fabricantes continuarem a promover a IA e as experiências premium, o crescimento das receitas poderá voltar a ultrapassar as expectativas nos próximos anos.