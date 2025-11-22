Como monitorizar o ruído ambiental com o seu Apple Watch

Vivemos numa era de muito som, muito barulho. Somos confrontados com o ruído nos rodeia, nas ruas, nos transportes públicos ou mesmo em casa. Com o relógio inteligente da Apple, este ruído deixa de ser apenas incómodo e passa a ser monitorizado como um indicador de saúde. Este artigo explica de forma detalhada como usar a funcionalidade “Ruído” do Apple Watch para cuidar da sua audição, passo a passo.

Apple Watch: o que mede exatamente a aplicação “Ruído”

A aplicação denominada Ruído mede o nível de pressão sonora no ambiente em decibéis ponderados (dBA), que é o padrão que reflecte como o ouvido humano percebe diferentes frequências.

Importante: não grava nem armazena áudio, apenas calcula o valor de dB.

Se durante cerca de três minutos o nível médio atingir ou ultrapassar o limiar que definiu, o relógio emite uma notificação. Na interface, além do número em dB, aparece uma indicação qualitativa por cores, “OK” para níveis seguros e “Ruidoso” para níveis que podem ser prejudiciais.

Como ajustar avisos e limites

Pode configurar o limiar de aviso tanto no iPhone como no Apple Watch:

No iPhone: aplicação Watch -> O meu relógio -> Ruído -> Limite de Ruído. Pode escolher entre 80, 85, 90, 95 ou 100 dB.

No Apple Watch: Definições -> Ruído -> Limite de Ruído ou desativado.

Além disso, pode ativar a Medições do som ambiente (em segundo plano), para que as medições ocorram automaticamente ao longo do dia.

Como ver a medição em tempo real no Apple Watch

Para verificar o nível de ruído em qualquer momento: no Apple Watch abra a lista de apps e selecione “Ruído”. A leitura em tempo real aparece, com valor em dB e indicação qualitativa.

Se tocar na indicação qualitativa (“Ruidoso”, por exemplo), veja qual o tempo máximo recomendado de exposição para proteger a audição.

Pode também desativar a monitorização contínua e usar a app apenas quando quiser; vá a “Níveis de Som Ambiental” e desligue a opção.

Consultar e gerir os dados na aplicação Saúde

Todos os dados de exposição sonora ficam registados na aplicação Saúde no iPhone, sob a categoria “Audição”.

Lá é possível ver:

As notificações recebidas pelo relógio.

O histórico de níveis de som ambiental.

Este histórico ajuda a identificar padrões, por exemplo, locais ou momentos em que o ruído ultrapassa o limiar. Ao perceber esses padrões, pode tomar decisões mais informadas para proteger a sua audição.

Limites de exposição: como interpretar os valores

Os limiares não são arbitrários: descrevem exposições prolongadas que podem danificar a audição.

Veja alguns valores de referência: 80 dB: cerca de 5 h 30 min por dia podem produzir perda temporária.

85 dB: aproximadamente 1 h 45 min/dia.

90 dB: apenas 30 min podem já ser prejudiciais.

95 dB: cerca de 10 min/dia.

100 dB: bastam alguns minutos.

Se o relógio detetar níveis acima de 80 dB de forma repetida e prolongada, passa a indicação para “Ruidoso” e envolve recomendar reduzir exposição, usar proteção auditiva ou afastar-se da fonte.

Fatores que afetam a precisão da medição

A medição pode ser influenciada por condições externas:

Água e vento perturbam os resultados ao ar livre ou perto de água.

Quando o relógio está em “Modo Água” ou o microfone está a ser usado por outra aplicação, a medição para automaticamente.

Se notar que o nível não se atualiza, verifique estes estados e retome a leitura.

Modelos e software compatíveis

A funcionalidade “Ruído” foi introduzida com o sistema operativo watchOS 6. Inclui-se compatibilidade com o Apple Watch SE e a série 4, bem como séries anteriores (1 a 5) que tenham sido atualizadas.

Assim, se encontrar a app “Ruído” no seu relógio e tiver a opção de definir limiar, está apto a utilizá-la, desde que tanto o relógio como o iPhone estejam atualizados.

Conclusão

Monitorizar o ruído ambiental com o Apple Watch é simples, mas eficaz. Com uma configuração adequada, estará mais atento à saúde auditiva e preparado para agir quando o ambiente se torne prejudicial.

A conjugação entre leitura em tempo real no pulso e análise de histórico no iPhone permite-lhe tomar decisões informadas. Use esta funcionalidade como ferramenta para cuidar da sua audição... ela agradece-lhe!