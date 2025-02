Em 1917, uma enfermeira revolucionou as estradas com uma solução que ainda utilizamos

Nem todos os condutores conduzem de forma exímia, mas as regras estão definidas para proporcionar o máximo de segurança possível. Uma das soluções que utilizamos ainda hoje remonta a 1917 e resulta do desenho que uma enfermeira dos Estados Unidos decidiu fazer na estrada.

No outono de 1917, enquanto conduzia nos arredores de Indio, na Califórnia, nos Estados Unidos, a enfermeira June McCarroll chocou com um grande camião, que seguia a alta velocidade pelo meio da estrada.

Na altura, as estradas funcionavam de forma caótica, pelo que a enfermeira, que circulava com frequência no Coachella Valley, como a única profissional de saúde do território, conhecia a realidade associada aos acidentes.

Quando foi projetada pelo camião para fora da estrada, June McCarroll pensou na solução que utilizamos até hoje: pintar uma linha branca no centro da estrada para maior segurança rodoviária. Nesse ano, pintou a primeira linha rodoviária conhecida na Califórnia, na Indio Boulevard - na altura, parte da autoestrada 99.

Com a solução em mente, June McCarroll demorou vários anos a vê-la implementada, tendo visitado câmaras de comércio e departamentos de autoestradas locais.

Eventualmente, discutiu a sua ideia no Clube de Mulheres de Indio. Num ápice, os clubes do estado da Califórnia mobilizaram-se e conseguiram apresentar um projeto de lei no congresso estadual para introduzir a medida.

Após traçar uma linha com cerca de 800 metros, em 1917, June McCarroll viu a sua ideia ser aplicada em mais de 5,6 quilómetros de estrada, com a prática a ser adotada pela California Highway Commission, em 1924.

🏅 Em 2002, a Califórnia deu o seu nome a uma parte da autoestrada.

Embora não tenha sido exatamente a primeira pessoa a delinear uma estrada para maior segurança, havendo outros casos anteriores relatados, inclusivamente nos Estados Unidos, a história de McCarroll importa, pois é um dos primeiros casos documentados em que a sociedade civil se consciencializou sobre o problema da segurança rodoviária e se organizou para o solucionar - uma solução que ainda utilizamos.