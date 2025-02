Windows 10 está a terminar e a Microsoft veio dar mais informações sobre o suporte

O fim do Windows 10 está a caminho. A Microsoft determinou que este ano este sistema deixaria de ter suporte e que todos teriam de atualizar para a versão mais recente. Desta vez, e para ajudar os utilizadores, tem um programa de suporte alargado. Agora, a Microsoft veio revelar ainda mais informações sobre este programa do Windows 10.

Suporte para o Windows 10 está a terminar

Falta pouco para o próximo dia 14 de outubro de 2025, quando terminará o suporte ao Windows 10, e com ele os utilizadores deixarão de receber novas funcionalidades e também problemas relacionados com a segurança. Embora o sistema operativo Windows 10 continue a funcionar, o facto de já não receber atualizações de segurança deixá-lo-á totalmente exposto aos cibercriminosos, a menos que tenha um bom antivírus.

De qualquer forma, se o seu computador com Windows 10 não for compatível com o Windows 11 e não quiser gastar dinheiro num novo computador, pode sempre aceitar a questão das atualizações alargadas, quer seja uma organização, empresa ou particular. Se é uma organização ou empresa, poderá beneficiar de atualizações prolongadas durante vários anos, e a Microsoft acaba de fornecer mais detalhes sobre o assunto.

A empresa de Redmond acaba de atualizar a sua página de suporte para explicar um pouco mais sobre este programa de atualização alargada para empresas e organizações. Revela que este programa pode ser adquirido por 61 dólares por dispositivo durante o primeiro ano. Acrescentam que o preço duplicará a cada ano consecutivo durante um período máximo de três anos.

Microsoft veio dar mais informações sobre o suporte

Esclarece que os computadores com Windows 10 que não fizerem a migração para o Windows 11 antes de 14 de outubro de 2025 continuarão a funcionar. Recomenda a atualização e, caso tal não seja possível, a compra de um novo computador. Dizem que, a partir de 14 de outubro, os computadores com Windows 10 deixarão de receber suporte técnico, funcionalidades ou atualizações de segurança.

Por outro lado, os utilizadores individuais poderão beneficiar deste programa de atualização alargado, mas apenas por um ano, em troca de 30 dólares. Certamente que a Microsoft irá apresentar mais informações à medida que se aproxima a fatídica data de 14 de outubro.

É curioso ver como a Microsoft prepara o caminho para manter utilizadores nesta versão do seu sistema. Para isso irá cobrar, algo que não se esperava, pelo menos para os utilizadores domésticos. Já o tinha feito nas versões anteriores, mas focada no mercado empresarial.