Xiaomi tem planos para lançar três novos modelos de automóveis em 2025

A Xiaomi mudou de forma radical as suas propostas no mercado. Resolveu alargar as suas áreas de negócio e apostar também na indústria automóvel. Os resultados têm sido únicos e provam que esta aposta é de sucesso. Agora, surgem os planos da Xiaomi para 2025 e revelam que a marca terá planos para 3 novos automóveis em 2025.

O mercado global de carros elétricos continua a ser dominado pela Tesla. A empresa liderada pelo controverso Elon Musk conseguiu vender um total de 657.000 unidades dos seus carros só na China em 2024. Isso representa um aumento anual de 8,8 % relativamente ao ano anterior.

No entanto, a posição privilegiada da Tesla na China está a desaparecer, uma vez que em 2024 a Xiaomi conseguiu vender no seu país de origem em pouco tempo mais de 100.000 unidades do seu primeiro carro elétrico, o Xiaomi SU7. E tudo parece indicar que a intenção da Xiaomi para 2025 é fazer frente à Tesla na China, uma vez que, do que se sabe, a Xiaomi vai lançar três novos modelos ao longo deste ano.

Recentemente, informações publicadas revelaram os planos da divisão automóvel da Xiaomi para 2025. Estas confirmaram que a empresa chinesa tem planos para lançar três novos veículos no mercado durante os próximos meses.

Assim, de acordo com este leak, durante o primeiro trimestre do ano, será lançado o novo Xiaomi SU7 Ultra, um desportivo que já foi apresentado oficialmente na China em outubro passado. Destaca-se por ter um sistema de três motores a oferecer potência máxima de 1.548 cv, aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,98 segundos e dos 0 aos 200 km/h em apenas 5,87 segundos e velocidade máxima projetada de 350 km/h.

Mais tarde, entre junho e julho de 2025, a marca chinesa colocará à venda no seu país de origem o novo Xiaomi YU7, um SUV que já foi anunciado no final de 2024. Tem uma configuração de motor elétrico duplo com uma potência máxima de 220 kW no motor dianteiro e 288 kW no motor traseiro, o que lhe permitirá atingir uma velocidade máxima de 253 quilómetros por hora.

Por fim, e de acordo com o leak, para além destes 2 carros elétricos, a Xiaomi já trabalha num terceiro veículo com o nome de código “Kunlun”. Trata-se de um todo-o-terreno que terá tração traseira e motor de longo alcance e chegará ao mercado no último trimestre do ano por um preço a rondar os 20.000 euros.