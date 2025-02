Boas notícias para a Apple! Preço médio de venda do iPhone passa os 900 dólares

Os últimos anos mostram que as vendas de smartphones oscilam de forma quase anormal. Se temos trimestre em que estas dispara, outros mostram que o mercado pode facilmente estagnar. A Apple tem agora boas notícias ao ver o preço médio de venda do iPhone passar os 900 dólares.

Preço médio de venda do iPhone passa 900 dólares

O mercado global de smartphones deverá registar um crescimento anual de 5% na receita até 2024, encerrando uma tendência de queda de dois anos. A base da mudança positiva no mercado é o aumento da confiança dos utilizadores e a melhoria das condições económicas globais. As remessas de smartphones também aumentaram 4% em termos homólogos.

Conforme o último relatório da Counterpoint Research, fatores como tecnologias avançadas de câmaras, processadores mais rápidos e a utilização generalizada da tecnologia 5G foram eficazes na adoção de novos dispositivos pelos utilizadores. Os líderes de mercado Apple e Samsung registaram uma quebra nas remessas, mas conseguiram aumentar as suas receitas aumentando os seus preços médios de venda.

A Apple, em particular, bateu um novo recorde ao ultrapassar a marca dos 900 dólares em preços médios de venda com os seus modelos de iPhone. Isto contribuiu significativamente para o aumento do preço médio global de venda de smartphones para 356 dólares.

Apple não é a única a crescer no mercado

Em termos de quota de receita, a Apple manteve a sua liderança no mercado com 46%. Enquanto a Samsung tem uma quota de 15% na receita. Outras marcas como a OPPO, Vivo e Xiaomi foram classificadas com quotas de um dígito. Enquanto a vivo registou o crescimento mais rápido das receitas numa base anual, com 20%, a Xiaomi obteve o crescimento mais rápido nos volumes de remessas, com 16%.

Os investigadores disseram que o sucesso da Apple é impulsionado pela crescente popularidade dos seus modelos da série Pro e pela estratégia da empresa de satisfazer a procura da classe média nos mercados emergentes. O ligeiro declínio nas remessas da Samsung foi compensado pelo sucesso da série Galaxy S24 e por um aumento do preço médio de venda para 299 dólares.

O mercado de smartphones está a mostrar sinais de maturidade, com crescimento lento e ciclos de substituição alargados. No entanto, há ainda há potencial para mais crescimento nos próximos anos. O 5G de baixo custo e GenAI para segmentos de preço mais baixos são tendências importantes a serem consideradas Em 2025, as remessas de smartphones provavelmente crescerão um dígito, enquanto o preço médio de venda e receitas continuarão a superar o crescimento das remessas.