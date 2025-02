Se ainda usa papel e caneta para anotações, esta solução vai ajudá-lo a poupar dinheiro

Apesar de os gadgets serem verdadeiramente úteis e, por aqui, sermos (claramente) fãs, a verdade é que há quem não descarte o papel e a caneta. Para os saudosistas, esta solução pode ser a ideal, além de permitir poupar uns trocos.

O mundo está cada vez mais tecnológico, havendo soluções digitais de bloco de notas, agendas, listas de tarefas e de supermercado, a até de livros. As pessoas estão mais afastadas do papel e da caneta, e, no geral, os meios digitais podem ser efetivamente mais práticos.

De qualquer forma, não é estranho que ainda prefira anotar eventos ou tarefas numa agenda física, em papel, ou prefira apontar os highlights de uma reunião ou conferência num caderno.

Neste sentido, os cadernos reutilizáveis foram uma adição pertinente ao mercado - e de alguma forma tecnológica, não?

Primeiro, porque representam uma compra única, evitando que tenhamos vários cadernos e blocos espalhados, e precisemos de comprar um sempre que o anterior acaba.

Depois, ajudam-nos a ajudar o ambiente, com menos papel desperdiçado.

Não sendo uma novidade, recordamos que este tipo de caderno existe, havendo muitas alternativas disponíveis, atualmente. Com ele, é possível escrever notas, apagá-las e escrever de novo, infinitamente.

Algumas opções, como o Rocketbook da Amazon, permitem ainda guardar os apontamentos por via de uma aplicação, não deixando as anotações caírem no esquecimento, após serem apagadas.

Já tem o seu caderno reutilizável?