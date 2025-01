Apple regista lucros recorde no 1º trimestre de 2025, com 124 mil milhões de receitas

A Apple registou vendas fracas do iPhone no trimestre de férias, mas ainda assim superou as previsões de Wall Street. Segundo o relatório apresentado hoje, a empresa de Cupertino reportou mais de 124 mil milhões de receitas.

iPhone cai 1%, mas continua a ser o produto líder

A Apple relatou vendas fracas do seu iPhone topo de gama durante o trimestre de férias, mas ainda conseguiu superar as previsões de Wall Street para receita e lucro por ação.

A receita total aumentou 4% em relação ao ano anterior no período encerrado em 31 de dezembro (o primeiro trimestre fiscal de 2025 da empresa), atingindo 124,3 mil milhões de dólares (cerca de 119,5 mil milhões de euros), um recorde da empresa.

O valor da receita foi um pouco melhor do que a estimativa de consenso dos analistas de Wall Street, mas o lucro por ação de 2,40 dólares ficou bem à frente das previsões dos analistas. Depois de a Apple ter emitido uma estimativa de receitas para 2025 menos do que cintilante no final do ano passado, os analistas de Wall Street mantiveram as suas expectativas para o trimestre controladas.

As receitas dos produtos aumentaram 1,6% para um pouco menos de 98 mil milhões de dólares, embora as vendas do iPhone tenham diminuído 1%. As receitas de serviços subiram 14% para 26,3 mil milhões de dólares.

As vendas do iPhone 16 não têm sido tão robustas quanto a Apple ou os seus investidores esperavam quando o dispositivo foi lançado em setembro de 2024. O dispositivo que define a categoria ainda é responsável por cerca de metade das receitas da empresa.

O lançamento de uma nova versão do modelo SE mais barato do iPhone, visto como uma forma de incentivar atualizações mais frequentes e possivelmente novas funcionalidades de IA, foi adiado e ainda não tem uma data específica.

Eis a repartição completa dos principais números: Receitas totais : 124,30 mil milhões de dólares

: 124,30 mil milhões de dólares Receitas do iPhone : 69,14 mil milhões de dólares

: 69,14 mil milhões de dólares Receitas do Mac : 8,99 mil milhões de dólares

: 8,99 mil milhões de dólares Receitas do iPad : 8,08 mil milhões de dólares

: 8,08 mil milhões de dólares Receita de wearables, casa e acessórios : 11,75 mil milhões de dólares

: 11,75 mil milhões de dólares Receita de serviços: 26,34 mil milhões de dólares

Empresa mais valiosa do mundo

A Apple chegou ao relatório de ganhos de quinta-feira como a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de 3.6 biliões de dólares, embora essa classificação esteja em constante evolução.

Em comparação com muitos dos seus pares da Big Tech, a Apple não está a gastar tanto em infraestrutura de IA, embora tenha enfatizado a sua capacidade de Apple Intelligence como um melhoramento geral do utilizador.

Devido a esta estratégia comparativamente leve em termos de ativos, a empresa aguentou-se melhor do que algumas outras quando a DeepSeek da China fez ondas pelos seus avanços de baixo custo em IA este mês.

O diretor-executivo Tim Cook mantém-se otimista quanto ao potencial dos esforços de IA nascentes da empresa.

Através do poder do Apple silicon, estamos a desbloquear novas possibilidades para os nossos utilizadores com a Apple Intelligence, que torna as aplicações e experiências ainda melhores e mais pessoais.

Disse Cook no comunicado de resultados da empresa.

As nossas receitas recorde e as fortes margens operacionais conduziram o EPS a um novo recorde histórico com um crescimento de dois dígitos e permitiram-nos devolver mais de 30 mil milhões de dólares aos acionistas. Estamos também satisfeitos por a nossa base instalada de dispositivos activos ter atingido um novo recorde histórico em todos os produtos e segmentos geográficos.

Acrescentou o CFO Kevan Parekh.

Mais de metade de todos os compradores de iPads durante o trimestre eram novos proprietários do tablet, disse Parekh.