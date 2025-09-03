Apple lançará atualização para o iPhone 12 em toda a UE para reduzir radiação

A União Europeia tem estado a dar uma atenção especial à Apple e a tudo o que a empresa tem no mercado. Isso levou a mudanças importantes e agora a UE traz mais uma imposição. A Apple terá de lançar uma atualização para o iPhone 12 para reduzir a sua radiação. Tudo acontece da mesma forma que o fez em França em 2023.

Atualização ao iPhone 12 para reduzir radiação

A Apple revelou na segunda-feira que vai lançar uma atualização de software para os utilizadores do iPhone 12 na União Europeia para reduzir os níveis de radiação. Isto para se alinhar com os padrões de saúde da UE. Esta atualização é equivalente a uma feita pela Apple em França em setembro de 2023, para tornar o iPhone 12 compatível com um protocolo de testes utilizado pelos reguladores do país.

Na altura, a França ordenou à Apple que interrompesse as vendas do iPhone 12 porque o modelo excedeu o limite de absorção eletromagnética pelo organismo (SAR). Assim, a empresa foi obrigada a “reparar” os dispositivos existentes para os tornar compatíveis com as normas europeias em termos de radiação eletromagnética.

A mais recente atualização em toda a UE segue-se a uma decisão publicada pela Comissão Europeia na passada segunda-feira. Esta endossou a resposta regulamentar original da França como “justificada”. A atualização de software será lançada em todos os 27 estados-membros da UE “nas próximas semanas”, segundo a Apple.

UE obriga Apple a resolver mais um problema

Quando a Apple lançou a atualização em França, fê-lo apesar de contestar o método de teste dos reguladores. A Apple alegou que a Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR), responsável por esta área do país, cometeu um erro ao realizar os seus testes de radiação.

Segundo a Apple, a ANFR utilizou um protocolo de teste que não teve em conta o mecanismo de deteção fora do corpo do ‌iPhone‌. A empresa referiu na altura que este teria mecanismo de deteção sido “testado exaustivamente e verificado internacionalmente como um mecanismo eficaz para cumprir com os requisitos de SAR”.

A Apple manteve a sua posição na passada segunda-feira. Alega que a metodologia de testes francesa teria uma falha. “Continuamos a discordar da abordagem de testes da ANFR francesa, (mas) respeitamos a decisão da Comissão Europeia”, afirmou a Apple em comunicado. Garantiu ainda que “os clientes podem utilizar o seu iPhone 12 com total confiança, como sempre fizeram”.